Barwy szczęścia, odcinek 3238: Sonia ostrzeże Stefaniaka przed Bazylowem! Pójdzie na układ z niebezpiecznym bandytą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3238 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3238 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, że Bazylow, któremu Stefaniak będzie winien sporą sumę pieniędzy, na spłatę których otrzyma od gangstera zaledwie 3 dni, doskonale zna się z jego partnerką, Sonią! Zdradzamy, że gangster natknie się na parę na ulicy i od razu podejdzie do swojej dawnej znajomej, aby się przywitać!

- Proszę, proszę… Jaka miła niespodzianka! Dawno się nie widzieliśmy, Sonieczka… - ucieszy się na jej widok Bayzlow, ale ona wcale nie podzieli jego entuzjazmu.

W tym momencie w 3238 odcinku "Barw szczęścia" Robert mocno się zdziwi! A zwłaszcza, gdy okaże się, że jego partnerka i gangster się bardzo dobrze się znają! Choć dla Soni wcale nie będzie to miła znajomość, co jasno zakomunikuje, gdy na widok dawnego klienta po prostu odwróci się na pięcie i odejdzie!

- Znacie się? - zdziwi się Robert.

- I to dogłębnie... - zapewni go bandyta.

Sonia nie będzie chciała mieć nic wspólnego z Bazylowem w 3238 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że wtedy w 3238 odcinku "Barw szczęścia" do Soni wrócą najgorsze wspomnienia i to z czasów, gdy jeszcze była prostytutką. A wraz z nimi i strach, gdyż przecież Bazylow nie będzie byle jakim klientem i z tego względu ukochana Roberta postanowi go przed nim ostrzec!

- To niebezpieczny człowiek... To gangster!… - uświadomi go Sonia, po czym zacznie błagać - Obiecaj mi, że będziesz trzymał się od niego z daleka, proszę!

Jednak w 3238 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak nie będzie miał wyjścia, gdyż przecież sam będzie winien mu sporą sumę pieniędzy. Tyle tylko, że wprost się do tego nie przyzna przed swoją ukochaną, przez co ona nie będzie świadoma tego, co będzie się święcić!

- Grozi mi bankructwo. Bazylow to moja ostatnia deska ratunku… - wyzna jej Robert.

- Znajdziemy jakieś rozwiązanie, ale... błagam, nie zapraszaj Bazylowa do naszego życia! - ponowi swoje błagania ukochana Stefaniaka.

Stefaniak zgodzi się na propozycję Bazylowa w 3238 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale on w 3238 odcinku "Barw szczęścia" nic sobie z tego nie zrobi! Szczególnie, że po tym odkryciu i gangster wyjdzie do niego z pewną propozycją, która uratuje mu tyłek! A mianowicie zaproponuje mu odroczenie spłaty jego długu w zamian za jedną noc z jego ukochaną!

- Masz za darmo najlepszą dziewczynkę z miasta?... Szacun!… Możemy się dogadać… Dam ci czas na uzbieranie kasy w zamian za… mały barter. Wypożycz mi Sonię… Jedna noc. Co ty na to? - zaproponuje mu Bazylow.

I niestety okrutny Stefaniak przystanie na jego propozycję! Ale oczywiście, w taki sposób, aby Sonia niczego się nie domyśliła! I z tego względu w 3239 odcinku "Barw szczęścia" odegra przed ukochaną niezłą szopkę, gdy Bazylow zjawi się w ich mieszkaniu, aby odebrać dług, a przy okazji ponowić swoją propozycję i jej!

I choć Robert oczywiście się na to "nie zgodzi", to już w 3240 odcinku "Barw szczęścia" przygotuje dla nich romantyczny wieczór, w trakcie którego uśpi swoją ukochaną i wyda ją bandycie, aby w ten sposób opóźnić spłatę u swojego wierzyciela!