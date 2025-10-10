Barwy szczęścia, odcinek 3239: Bandyta Bazylow złoży Soni szokującą propozycję! Spędzi z nim noc, by odroczyć dług Stefaniaka? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3239 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3239 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniakowi minie termin na spłatę ogromnego długu u bandyty Bazylowa, który zjawi się w jego mieszkaniu, aby odebrać, to co jego. Tyle tylko, że Robert nie zdoła jeszcze uzbierać potrzebnych funduszy, gdyż przestępca da mu na to jedynie 3 dni.

Jednak będzie skory wydłużyć mu ten czas, ale oczywiście nie za darmo tylko za noc z jego partnerką, którą sam doskonale będzie znał z przeszłości, z czasów, gdy Sonia pracowała jeszcze jako prostytutka! I w 3239 odcinku "Barw szczęścia" Bazylow ponowi swoją propozycję, którą tym razem przedstawi już nie tylko Stefaniakowi, ale i jego ukochanej!

Stefaniak odegra szopkę przed Sonią w 3239 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3239 odcinku "Barw szczęścia" Bazylow podejdzie do Soni z ogromnym bukietem kwiatów i zaoferuje, że wydłuży jej ukochanemu czas na spłatę długu, w zamian za ich wspólną noc. Propozycja byłego klienta nie tylko zszokuje, ale i obrazi kobietę, która przecież tak długo walczyła o to, aby wyjść z półświatka. A teraz w jednej chwili wszystko do niej wróci.

Ale w 3239 odcinku "Barw szczęścia" Robert kategorycznie się na to nie zgodzi! A przynajmniej będzie chciał, aby właśnie tak myślała Sonia, przed którą odegra nie lada scenkę. Oczywiście, Stefaniak w obecności Bazylowa i swojej ukochanej nie zgodzi się na propozycję gangstera i zdecydowanie stanie po stronie swojej ukochanej, ale niestety tylko na chwilę!

Bazylow wykorzysta nieświadomą Sonię w 3240 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że w 3239 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak nie będzie miał zamiaru rezygnować z propozycji Bazylowa, która będzie ratować mu tyłek. I oczywiście się na nią zgodzi, ale w taki sposób, aby Sonia nie domyśliła się prawdy. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że dobrowolnie by się na to nie zgodziła, gdyż przecież będzie widzieć wymowną reakcję ukochanej na jej byłego klienta, z którym nie będzie chciała mieć nic wspólnego!

Jednak niestety tak się nie stanie, gdyż już w 3240 odcinku "Barw szczęścia" bezduszny Robert mu ją wyda! Zdradzamy, że Sonia zastanie Stefaniaka na przygotowaniach do "romantycznego" wieczoru, tyle tylko, że nie ich, a jej z Bazylowem. Ale oczywiście ona nie będzie tego świadoma. Tym bardziej, że jej ukochany podstępem ją uśpi, przez co Sonia nawet nie dowie się, że została okrutnie wykorzystana przez bandytę. I choć gangster zostawi jej po sobie ślady na udach, to jednak Robertowi znów uda się ją oszukać...