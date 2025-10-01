Barwy szczęścia, odcinek 3241: Sonia nie dowie się, że bandyta Bazylow ją wykorzystał! Stefaniak znów ją oszuka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3241 - czwartek, 23.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3241 odcinku "Barw szczęścia" Sonia kompletnie nie będzie pamiętać, co zaszło poprzedniej nocy! I nic dziwnego, gdyż Robert już o to zadba, podając jej podstępem środek usypiający, co zrobi nie bez przyczyny! A wszystko przez to, że wyda swoją ukochaną bandycie Bayzlowi, któremu będzie winny spore pieniądze i zgodzi się, aby była prostytutka spędziła z nim noc w ramach za jego odroczenie. Tym bardziej, że gangster da mu początkowo na to tylko 3 dni.

Jednak wszystko się zmieni, gdy Stefaniak odkryje, że jest on jej byłym klientem, przez co Bazylow wyjdzie mu z propozycją nie do odrzucenia i za noc z nią, zgodzi mu się wszystko opóźnić. I choć, gdy gangster zjawi się w ich domu i przedstawi im ponownie swoją ofertę, to Robert, w ramach przedstawienia, oczywiście się na to nie zgodzi, to ostatecznie na to przystanie i to za plecami swojej ukochanej, która w 3241 odcinku "Barw szczęścia" zupełnie nie będzie tego świadoma!

Stefaniak nie przyzna się Soni, że wydał ją bandycie Bazylowi w 3241 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak, gdy w 3241 odcinku "Barw szczęścia" Sonia zobaczy na swoim udzie sporego siniaka, to natychmiast zażąda od Roberta wyjaśnień. Ale oczywiście, Stefaniak nie przyzna jej się do tego, że to sprawka Bazylowa, który w okrutny sposób ją wykorzysta w trakcie ich "romantycznego" wieczoru, przygotowanego specjalnie przez jej ukochanego!

W 3241 odcinku "Barw szczęścia" Robert wciśnie Soni kolejny kit, w który ukochana niestety znów mu uwierzy, przez co nie będzie wiedzieć, do jakiego okrucieństwa wobec niej się posunął. Tym bardziej, że ponownie ją oszuka, a ona mu uwierzy, gdyż wciąż będzie w nim ślepo zakochana i to nawet mimo tego, co jej zrobi. Tyle tylko, że nie będzie o tym wiedzieć...

Naiwna Sonia znów da się przekabacić Robertowi w 3241 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3241 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniakowi uda się to ukryć przed nią na dobre? A może Sonia w końcu odkryje prawdę i dowie się, jakim jest draniem? Czy przyjaciółka Dominiki (Karolina Chapko) wreszcie przejrzy na oczy, zrozumie, że związała się z potworem i go zostawi? A może wciąż będzie mieć klapki na oczach i pozwoli dalej się tak traktować? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!