Barwy szczęścia, odcinek 3240: Okrutny Stefaniak wyda Sonię bandycie Bazylowi! Tak odbierze swój dług - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3240 - środa, 22.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3240 odcinku "Barw szczęścia" podły Stefaniak przekroczy już wszelkie możliwe granice i potraktuje Sonię w najgorszy możliwy sposób! A to dlatego, że ostatecznie zdecyduje się skorzystać z propozycji, jaką wcześniej złoży mu bandyta Bazylow, któremu Robert będzie winny spore pieniądze, a na spłatę swojego długo dostanie zaledwie 3 dni! Jednak wszystko się zmieni, gdy odkryje, że jest on dawnym klientem Soni z czasów, gdy była ona jeszcze prostytutką.

I wówczas wyjdzie z pewną propozycją, a mianowicie zaproponuje Stefaniakowi odroczenie spłaty jego długu w zamian za noc z jego partnerką. I choć oczywiście Robert w obecności Soni się na to nie zgodzi, gdy gangster zjawi się z bukietem kwiatów w jego mieszkaniu i powtórzy im swoją propozycję, to będzie to jedynie gra, aby ona niczego się nie domyśliła! A wszystko przez to, że już w 3240 odcinku "Barw szczęścia" jednak mu ją wyda!

Stefaniak wykorzysta Sonię do odroczenia swojego długu u bandyty Bazylowa w 3240 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3240 odcinku "Barw szczęścia" Stefaniak przystanie na propozycję Bazylowa i zgodzi się, aby spędził on noc z Sonią w ramach za odroczenie swojego długu. Tym bardziej, że sam nic na tym nie straci, gdyż przecież wcale nie będzie kochał matki Mateuszka (Filip Kowalewicz) i będzie z nią tylko po to, aby mieć w garści Dominikę (Karolina Chapko) z Renatą (Anna Mrozowska)! I z tego względu bez trudu z tego skorzysta, nie licząc się przy tym w ogóle ze zdaniem czy uczuciami Soni, która tak długo walczyła, aby wyjść z prostytucji, a teraz przez niego do tego wróci!

A co gorsza, w 3240 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie tego nawet świadoma, gdyż Stefaniak zdecyduje się ją uśpić. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że w przeciwnym razie nie zgodziła by się spędzić nocy z bandytą. Dlatego posunie się do podstępu, aby ukochana myślała, że "romantyczny" wieczór, który będzie szykował będzie dla nich, a nie jej i Bazylowa!

Uśpiona przez Roberta, Sonia nie będzie niczego pamiętać w 3240 odcinku "Barw szczęścia"!

I tak faktycznie się stanie, gdyż w 3240 odcinku "Barw szczęścia" uśpiona Sonia nie będzie tego świadoma, że Robert ją jednak wystawił Bazylowi, a ten ją wykorzystał! Ukochana Roberta w ogóle nie będzie pamiętać tej nocy, w przeciwieństwie do drani, którzy potraktują ją w tak nieludzki sposób i obaj na tym skorzystają.

A biedna Sonia w 3240 odcinku "Barw szczęścia" pozostanie w tej niewiedzy, gdyż oczywiście Robert do niczego jej się nie przyzna i to nawet, gdy jego ukochana odkryje na swoim udzie dużego siniaka. Ale Stefaniak znów zdoła ją przekabacić, przez co i ona mu odpuści...