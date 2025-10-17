Barwy szczęścia, odcinek 3238: Janka zauroczona Mariuszem! Ale o siostrze Marlenie nie powie dobrego słowa – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3238 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.05 w TVP

W 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia zorientuje się, że ich nowa sąsiadka wcale nie jest we wsi osobą nieznaną. To Janka Dąbrowska. Kilka lat wcześniej wyjechała na studia, a teraz wróciła objąć gospodarstwo po rodzicach. Dziewczyna będzie zachwycona, odnawiając znajomość z Mariuszem, z którym najwyraźniej łączyła ją bardzo serdeczna zażyłość. Janka przypomni mu, jak ją nosił na barana, kiedy jeszcze była nastolatką.

- A teraz wyrosłaś… - Karpiuk z przyjemnością zauważy, jak bardzo dziewczyna się zmieniła i jaka jest atrakcyjna.

- ‎Jak tęsknisz za tymi czasami, to wiesz… zawsze możesz znów ponosić! Marlena była głupia, że od ciebie uciekła… - powie mu zalotnie Janka, dając do zrozumienia, że ona nigdy by go tak nie potraktowała, jak jej starsza siostra.

- To już nie jest ważne… Co u niej? Do Szwecji wyjechała… I co, układa jej się?

- Leży i pachnie w domu bogatego biznesmena. Tak, jak chciała... Wieś zawsze jej śmierdziała! – Janka najwyraźniej w ogóle nie ma o siostrze dobrego zdania.

- Inaczej niż tobie… - stwierdzi z uznaniem Mariusz.

- Głupia była i tyle! – skwituje młodsza Dąbrowska i pośle mu uroczy uśmiech.

Niepokój Kasi o jej związek w 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia zacznie się zastanawiać, czy i do jakiego stopnia Janka może stanowić zagrożenie dla jej narzeczeństwa z Mariuszem. On będzie zachwycony jej powrotem:

- Wieś takich młodych ludzi potrzebuje. Ma wiedzę i doświadczenie, całe życie na wsi spędziła... A jakie ma pomysły!

- Szymańska mówiła, że… jest bardzo podobna do siostry? – będzie dalej drążyć Górka.

- Tylko z wyglądu! Bo z charakteru, to one nic ze sobą wspólnego nie mają… - powie Karpiuk, dając Kasi kolejny powód do rozmyślań.

Zazdrość Kasi o Mariusza w 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3238. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia przypomni sobie, że nic nie wie o byłych partnerkach Mariusza. Zaciekawi ją, dlaczego nie doszło do jego ślubu z Marleną. Musi się wszystkiego dowiedzieć!