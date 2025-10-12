Barwy szczęścia, odcinek 3238: Dominika zauważy siniaka na szyi Soni. Przyzna się, że Stefaniak ją pobił? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3238 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2
Atak Stefaniaka na Sonię w 3237 odcinku "Barw szczęścia" będzie kolejny dowodem na to, że tak naprawdę utknęła w toksycznym związku, że "idealny" partner to potwór w ludzkiej skórze! Nie dość, że Robert nastawi Mateuszka (Filip Kowalewicz) przeciwko Dominice i Sebastianowi (Marek Krupski), powie chłopcu, że Kowalscy wiedzieli o odsiadce Soni z więzieniu, to jeszcze wyładuje na kochance złość. Bo ośmieli się mu przeciwstawić.
- Przestań nudzić! Ja mam po dziurki w nosie tej twojej "psiapsi" całej i tego jej kolesia! Mam ważniejsze sprawy na głowie!
- A ty nie rozumiesz, że to nie chodzi o Sebastiana i Dominikę tylko o Mateusza?! Że on potrzebował mieć jedną osobę, jedną, której będzie mógł szczerze zaufać?!
- No i ma! Ciebie! Tak, więc się staraj, a mnie daj spokój!
- Wiedziałeś, jak mi na tym zależy, wiedziałeś!
- Posłuchaj! Wychowuj Mateusza, nie mnie! Daj mi spokój! - krzyknie na Sonię i chwyci ją mocno za szyję, po czym popchnie na kanapę.
Tak Stefaniak w 3238 odcinku "Barw szczęścia" będzie przepraszał Sonię za to, że ją uderzył
W 3238 odcinku "Barw szczęścia" Sonia nie odejdzie od Roberta. Mimo że będzie się go bała coraz bardziej i powinna chronić przed nim Mateuszka. Oczywiście ukochany wyrazi skruchę za to, co jej zrobił, ale zbagatelizuje wybuch agresji, zrzucając na nią całą winę.
- Przesadziłem wczoraj, ale ty masz taką delikatną skórę. Wystarczy, że cię dotknę, od razu robi się siniak... - wytłumaczy okrutne zachowanie Robert.
A kiedy Sonia w 3238 odcinku "Barw szczęścia" pójdzie do pracy i zjawi się w Feel Good, zakrywając ślad na szyi pod apaszką, Dominika domyśli się, że stało się coś złego.
- Co się dzieje? A ten siniak na szyi to co? - zapyta przyjaciółkę, ale będzie podejrzewała, że to "sprawka" Stefaniaka.
Sonia nie odejdzie od Roberta w 3238 odcinku "Barw szczęścia"!
Niestety Sonia, która tak naiwnie wierzy we wszystko, co Robert jej mówi, w 3238 odcinku "Barw szczęścia" nie poskarży się Dominice na Stefaniaka. Zostanie z ukochanym, przekonana, że już więcej jej nie skrzywdzi. Nie będzie podejrzewała nawet, że partner jest zdolny do jeszcze gorszych podłości.
Bo kiedy Stefaniak odkryje, że Bazylow (Andrzej Szeremeta to były klient Soni, postanowi wystawić ją bandycie. Przestępca zgodzi się odroczyć Robertowi spłatę długu w zamian za noc byłą prostytutką...
