Barwy szczęścia, odcinek 3238: Dominika zauważy siniaka na szyi Soni. Przyzna się, że Stefaniak ją pobił? - ZDJĘCIA

- Przestań nudzić! Ja mam po dziurki w nosie tej twojej "psiapsi" całej i tego jej kolesia! Mam ważniejsze sprawy na głowie!

- A ty nie rozumiesz, że to nie chodzi o Sebastiana i Dominikę tylko o Mateusza?! Że on potrzebował mieć jedną osobę, jedną, której będzie mógł szczerze zaufać?!

- No i ma! Ciebie! Tak, więc się staraj, a mnie daj spokój!

- Wiedziałeś, jak mi na tym zależy, wiedziałeś!

- Posłuchaj! Wychowuj Mateusza, nie mnie! Daj mi spokój! - krzyknie na Sonię i chwyci ją mocno za szyję, po czym popchnie na kanapę.