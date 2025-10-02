Barwy szczęścia, odcinek 3237: Stefaniak rzuci się na Sonię! Dowie się, co zrobił jej synowi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3237 - piątek, 17.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3237 odcinku "Barw szczęścia" Mateuszek będzie obchodził urodziny, ale wcale nie będą one takie, jak sobie wymarzy! A wszystko przez to, że skutecznie zepsuje mu je Robert, który nie dość, że już wcześniej wyjawi mu, że jego matka go okłamała i wcale nie była na żadnej Islandii tylko przez rok siedziała w więzieniu, przez co chłopiec automatycznie zacznie już ufać tylko Dominice.

Ale także wyda przed nim i Bloch-Kowalską, którą wcześniej przyjaciółka poprosiła o kolejne kłamstwo, w efekcie czego ona nie przyznała mu się do tego, że o wszystkim wiedziała. Jednak niedługo potem zrobi to za nią Stefaniak, który nie tylko powie Mateuszkowi, że i oni z Sebastianem o wszystkim wiedzieli, ale także i wmówi mu, że traktują go jak małego chłopca, gdyż tak naprawdę chcą jej go odebrać! I nic dziwnego, że w 3237 odcinku "Barw szczęścia" chłopiec nie będzie miał nastroju do świętowania, mimo prezentów, jakie wręczy mu matka!

Sonia dowie się, że Robert wydał Dominikę i Sebastiana przed Mateuszkiem w 3237 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3237 odcinku "Barw szczęścia" zachowanie synka nie ujdzie uwadze Soni, która od razu wypyta go, czym jest on spowodowane. I dopiero wtedy dowie się, że Mateuszek już nie tylko wie o jej pobycie w więzieniu, ale także i tym, że Dominika z Sebastianem także o tym wiedzieli, ale niczego mu nie powiedzieli. I wtedy jego matka naprawdę się wścieknie, gdyż zda sobie sprawę, że to kolejna sprawka Roberta, bo przecież Bloch-Kowalscy nie mieliby po co mu tego mówić, gdyż sami by się przed nimi zdemaskowali, a przecież także by tego nie chcieli!

W 3237 odcinku "Barw szczęścia" wściekła Sonia tak tego nie zostawi i postanowi od razu rozmówić się z Robertem! Ukochana Stefaniaka wyrzuci mu, że już wszystko wie i nie daruje mu, że kolejny raz wygadał się przed jej synem, a tym samym wkopał przed nim ostatnią osobę, której jej syn wierzył. A w odpowiedzi na to znów spotka się z agresją...

Sonia i tak nie zostawi agresywnego Stefaniaka w 3237 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3237 odcinku "Barw szczęścia" okrutny Stefaniak ponownie pokaże swojej ukochanej prawdziwą twarz i wkurzony wystartuje do niej z łapami! Robert zacznie ją szarpać w ramach swojej "obrony", ale niestety nawet to nie sprawi, że Sonia przejrzy na oczy i go zostawi...

Zdradzamy, że w 3237 odcinku "Barw szczęścia" Sonia pozostanie u boku Roberta i to nawet mimo tego, co jej zrobi! Ale czy będzie to wyłącznie jej decyzja? A może Stefaniak ją do tego zmusi, gdyż przecież złapie haki i na nią, gdyż przecież ukochana sama doniesie mu na Dominikę, robiąc zdjęcia rachunków z firmowych dokumentów "Feel Good" i mu je przyśle! Czy partner ją tym zaszantażuje? A może Sonia po prostu znów da się zmanipulować? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

