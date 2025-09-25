Barwy szczęścia, odcinek 3226: Stefaniak wmówi Mateuszkowi, że Dominika i Sebastian chcą go zabrać matce! Wyjawi, czemu nie powiedzieli mu o pobycie Soni w więzieniu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3226 - czwartek, 2.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3226 odcinku "Barw szczęścia" podły Stefaniak nie przestanie knuć wokół Dominiki! Robert znów zacznie robić wodę z mózgu Soni, aby skłócić ją z przyjaciółką i tym samym zachęcić do odejścia z "Feel Good", aby doprowadzić do ostatecznego upadku nie tylko lokalu, ale także i jego właścicielek. I stąd zacznie wmawiać swojej ukochanej coraz to lepsze rewelacje.

Tak jak w 3226 odcinku "Barw szczęścia", gdy zacznie przekonywać Sonię, że Dominika chce jej odebrać syna, w co jego ukochana w pierwszej chwili aż nie uwierzy. Ale Robert tak sprytnie jej to wyłoży, że nawet ona zacznie mieć wątpliwości!

- Gołym okiem widać jej desperację, żeby być matką... Zrobiłaby wszystko, żeby ci odebrać dziecko, to silniejsze od niej! - spróbuje wmówić jej Robert.

- To moja przyjaciółka... Zawsze mi pomagała. Teraz też dała mi pracę… - zauważy Sonia.

- Bo cię potrzebowała! Zresztą… też mi praca, za minimalną krajową! Wykorzystuje cię i tyle! Wiem, jak boli zawiedzione zaufanie i stracone złudzenia... Ale od tego masz mnie. Kocham cię i dlatego nie mogę cię okłamywać... - Stefaniak nie odpuści.

Podły Robert zdemaskuje Dominikę przed Mateuszkiem w 3226 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale co gorsza na tym w 3226 odcinku "Barw szczęścia" nie poprzestanie, gdyż urabiane Soni już mu nie wystarczy. I z tego względu podły Robert weźmie także i za Mateuszka, przed którym już wcześniej wydał nawet jego matkę, gdy zdradził, że przez rok siedziała w więzieniu, a nie była na jakiejś Islandii. A teraz zrobi to samo i w przypadku Dominiki, która przecież będzie o tym doskonale wiedzieć, ale chłopiec nie będzie tego świadomy. No aż do tej chwili!

A to dlatego, że w 3226 odcinku "Barw szczęścia" okrutny Robert wyda już i ją, przez co świat chłopca w jednej chwili runie jak domek z kart, gdy zrozumie, że oszukała go nie tylko własna matka, ale także ukochana ciocia, którą traktował dokładnie tak samo. A co więcej, której już tylko wierzył, ale jak się okaże niepotrzebnie...

- Chcesz znać prawdę? Ciocia Dominika to największa kłamczucha na świecie... Cały czas wiedziała, że mama nie wyjechała do Islandii, tylko siedzi w więzieniu! Tak, posyłała jej paczki do więzienia... A tobie wciskała bajki, jakbyś był małą dzidzią, a nie dużym chłopakiem! - wyjawi mu Robert.

Okrutny Stefaniak zacznie nastawiać Mateuszka przeciwko Kowalskim w 3226 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak i na tym w 3226 odcinku "Barw szczęścia" podły Stefaniak się nie zatrzyma i pójdzie jeszcze o krok dalej. I tą samą ideologię, którą chwilę wcześniej wciskał Soni zacznie stosować i na jej synu, wmawiając mu, że Dominika i Sebastian chcą go odebrać matce! I co więcej będzie jeszcze oczekiwał za to jego wdzięczności...

- Ta cała ciocia z wujkiem… Oni ściemniają, żebyś ich lubił, bo nie mają swoich dzieci... i chcą cię zabrać mamie!… Wtedy już byś nie zobaczył swojej mamy... Nie przez rok, tylko w ogóle, już nigdy w życiu! Dobrze, że masz mnie... Ja ci zawsze mówię prawdę. Nie ma się co mazgaić! Tylko tak można wychować chłopaka, żeby wyrósł na twardego faceta... Kiedyś mi podziękujesz! - doda bezduszny Stefaniak, czym w 3226 odcinku "Barw szczęścia" już w ogóle zrani chłopca.