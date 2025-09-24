Barwy szczęścia, odcinek 3228: Sonia zacznie szpiegować Dominikę? Doniesie Stefaniakowi na własną przyjaciółkę? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3228 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3228 odcinku "Barw szczęścia" Sonia wróci z powrotem do "Feel Good", z którego dopiero co odejdzie, gdy tak wścieknie się na Dominikę, że postanowi rzucić pracę! A wszystko przez to, że przyjaciółka Bloch-Kowalskiej da się zmanipulować Stefaniakowi i uwierzy w to, że faktycznie chce ona zabrać jej syna, gdy usłyszy, jak "nastawia" ona jej syna przeciwko jej ukochanemu.

I wówczas w 3227 odcinku "Barw szczęścia" wygranie Dominice, co o niej myśli, czym mocno ją dotknie, bo zahaczy nawet o jej najczulszy punkt. A mianowicie dziecka, którego wspólnie z Sebastianem (Marek Krupski) nie będą mogli mieć. Ale na tym nie poprzestanie i na deser jeszcze odejdzie z pracy, zostawiając ją na lodzie. Jednak tuż po powrocie do domu zacznie mieć z tego powodu wyrzuty sumienia, z czego zwierzy się Robertowi.

- Dominika pomogła mi wtedy, kiedy wszyscy się ode mnie odwrócili, wyciągnęła mnie z bagna. Nie zasłużyła na takie przykre słowa, zwłaszcza ode mnie - stwierdzi po wszystkim Sonia.

Robert każe Soni wrócić do "Feel Good" i przejrzeć Dominikę w 3228 odcinku "Barw szczęścia"!

I wtedy w 3227 odcinku "Barw szczęścia" Robert nieoczekiwanie poradzi jej, aby poprosiła Dominikę o jeszcze jedną szansę! Ale oczywiście, nie bez przyczyny i nie z dobroci serca, gdyż będzie oczekiwał, że jak ją dostanie, to zacznie szpiegować przeciwko niej! A to dlatego, że poprosi ją, aby zajrzała w księgi rachunkowe "Feel Good", po czym doniosła mu jak faktycznie wygląda sytuacja finansowa Bloch-Kowalskiej.

W 3228 odcinku "Barw szczęścia" skruszona Sonia znów pojawi się w "Feel Good" i przeprosi Dominikę. Ale czy faktycznie ubłaga ją o drugą szansę, a co więcej zacznie szpiegować przeciwko własnej przyjaciółce, która jak sama zauważyła wcześniej, tak bardzo jej pomogła?

Podły Stefaniak w końcu osiągnie swój cel w 3227 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3228 odcinku "Barw szczęścia" Sonia da się kolejny raz zmanipulować Stefaniakowi? Czy doniesie mu na Dominikę i w ten sposób pomoże mu całkowicie ją zniszczyć? Czy Robert w końcu osiągnie swój cel i doprowadzi "Feel Good", a tym samym i ją i Renatę (Anna Mrozowska) do całkowitego upadku?

A może w 3228 odcinku "Barw szczęścia" przyjaciółka Dominiki w końcu się opamięta i zbuntuje przeciwko Robertowi? Czy pozostanie wierna swojej przyjaciółce? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!