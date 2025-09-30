Barwy szczęścia, odcinek 3236: Sonia doniesie Stefaniakowi na Dominikę! Będzie musiała zostawić "Feel Good" - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3236 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3236 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian w końcu zakończy swoją służbową podróż w Brazylii i wreszcie wróci do Polski ku ogromnej uciesze stęsknionej Dominiki! Tym bardziej, że pod jego nieobecność sporo się u niej wydarzy i to nie tylko w pracy, gdy po wypadku Renaty (Anna Mrozowska) zatrudni u siebie Sonię, co już nie było, a co gorsze jeszcze i będzie dobrym posunięciem, ale i w życiu i to także przez jej przyjaciółkę, wciąż manipulowaną przez Roberta!

I nie inaczej będzie i w 3236 odcinku "Barw szczęścia", gdy nieświadoma niebezpieczeństwa Bloch-Kowalska zostawi "Feel Good" pod jej "opieką", aby odebrać i powitać swojego męża. A to dlatego, że Sonia postanowi wykorzystać jej nieobecność, aby donieść na nią Robertowi, o co Stefaniak sam ją wcześniej poprosi!

Sonia zacznie szpiegować Dominikę w 3236 odcinku "Barw szczęścia"!

I niestety w 3236 odcinku "Barw szczęścia" tak się stanie, bo Sonia faktycznie zacznie ją szpiegować. I nic dziwnego, gdyż w końcu to za "radą" Roberta wróci do "Feel Good", mimo tego, iż dopiero co z niego odejdzie. Ale zrobi to tylko w jednym celu, co Dominice nawet przez myśl nie przejdzie, w związku z czym zgodzi się dać przyjaciółce kolejną szansę. Ale znów szybko tego pożałuje!

Wszystko przez to, że pod jej nieobecność w 3236 odcinku "Barw szczęścia" Sonia przejrzy firmowe dokumenty i porobi zdjęcia rachunków, o które wcześniej poprosił ją Robert! Oczywiście, ukochana Stefaniaka od razu mu je prześle, dzięki czemu znów będzie on miał Bloch-Kowalską w garści i z pewnością to wykorzysta!

To będzie już koniec Bloch-Kowalskiej i Feel Good" w 3237 odcinku "Barw szczęścia"?

Szczególnie, że w 3237 odcinku "Barw szczęścia" sam będzie miał nóż na gardle, gdyż będzie winny spore pieniądze groźnemu bandycie Bazylowi (Andrzej Szeremeta), który da mu na spłatę długu jedynie trzy dni, przez co Stefaniak będzie musiał działać szybko!

Czy zatem w 3237 odcinku "Barw szczęścia" pogrąży Dominikę i jej "Feel Good", aby ratować własną skórę? Bardzo możliwe, gdyż przecież będzie do tego zdolny! Ale czy tak faktycznie będzie, to przekonamy się już niebawem!