Barwy szczęścia, odcinek 3228: Dominika będzie potrzebować pomocy. Sebastian zrobi wszystko, by wrócić do niej z drugiego końca świata - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3228 - poniedziałek, 06.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” Sonia (Weronika Nockowska) postawi Dominikę pod ścianą. Będzie ją błagać, by udawała przed Mateuszem (Filip Kowalewicz) – który od Stefaniaka dowie się, że jego mama nie pracowała na Islandii - że nie wiedziała o jej odsiadce w więzieniu. Nie będzie słuchać tłumaczeń, że chce ratować sytuację kolejnym kłamstwem.

Sonia zostawi Dominikę na lodzie w 3227. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Stefaniak znowu zrani Mateusza mówiąc mu, że Dominika go okłamała – dobrze wiedziała o wyroku i skazaniu Soni. Postara się nastawić go przeciwko niej okłamując go, że ciocia chce go odebrać matce na zawsze. W 3227. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia oskarży o to Kowalską – kolejny dowód na to, jak łatwo nią manipulować. I rzuci pracę w bistro wiedząc, że zostawia tym samym przyjaciółkę na lodzie.

Sebastian postanowi wrócić w 3228. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Cel Stefaniaka to doprowadzenie do całkowitego upadku Dominiki i odzyskanie bistra. Choć, swoją drogą, nie wiedzieć czemu jest to dla niego takie trudne – w końcu to do niego należy ostatnie słowo w jego sprawie, jest przecież obecnym właścicielem. Ucieszy się widząc, jak łatwo mu przyszło doprowadzenie do tego, że Sonia zwolniła się z pracy w Feel Good bez uprzedzenia o tym Kowalskiej. Kiedy w 3228. odcinku serialu „Barwy szczęścia” dowie się o tym Sebastian, postanowi natychmiast wesprzeć żonę – osobiście, nie przez telefon. Postanowi przerwać lukratywny kontrakt w Brazylii i wrócić do Polski wcześniej. Marek uzna to za skrajnie nieprofesjonalne i bez ogródek powie przyjacielowi, co o tym sądzi. Czy Sebastian przyjedzie, by razem z Dominiką na miejscu stawić czoło Robertowi?