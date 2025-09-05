Barwy szczęścia, odcinek 3219: Agnieszka odkryje, że Łukasz znów kręci z Celiną! Zacznie go śledzić - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3219 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Przyszłość Agnieszki i Łukasza w 3219 odcinku "Barw szczęścia" stanie pod znakiem zapytania, bo ona znów będzie miała powody, by nie wierzyć kochankowi. Nie dość, że nadal będzie dręczyło Agnieszkę przeczucie, że Sadowski wciąż kocha Kasię, to jeszcze dojdzie zazdrość o Celinę Brońską. Wszystko dlatego, że Łukasz w tajemnicy przed partnerką wróci do roli detektywa, co sprawi mu wyraźną przyjemność. Celina poprosi go o zastępstwo, bo skupi się na śledztwie w sprawie oszusta Andrzeja (Leon Charewicz) w Dubaju.

Agnieszka przyłapie Łukasz na SMS-ach z Celiną w 3219 odcinku "Barw szczęścia"

Przypadek sprawi, że w 3219 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka dowie się, że Łukasz pracuje dla Celiny i "zapomniał" jej o tym powiedzieć. Przyłapie go na wymianie SMS-ów z byłą kochanką na temat nowego zlecenia. Sadowski będzie musiał się wytłumaczyć przed Agnieszką. Niestety tylko się pogrąży.

- Przemilczałem to dla świętego spokoju. Omawiamy tylko zlecenie...Zwykła sprawa, podejrzenie zdrady... Nie mojej - rzuci żartem Łukasz, lecz Agnieszka będzie naprawdę zła.

Tak Łukasz w 3219 odcinku "Barw szczęścia" wytłumaczy się Agnieszce ze współpracy z Celiną

Co zrobi Łukasz, żeby w 3219 odcinku "Barw szczęścia" zapewnić Agnieszkę o swojej wierności? Jak podaje światseriali.interia.pl przyzna się, że Celina zleciła mu śledzenie pewnego mężczyzny, którego żona podejrzewa o zdradę, bo sama jest w Dubaju. To więc będzie czysta przysługa wobec dawnej kochanki. Poza tym chciał jej pomóc, bo miał wyrzuty sumienia z powodu ich rozstania.

- Nie musisz być zazdrosna - zapewni Łukasz. - Długo potrwa ta wasza współpraca? - zapyta Agnieszka. - Nie masz wobec niej żadnego długu wdzięczności. Zwolniła cię - przypomni.

Łukasz śledzony przez zazdrosną Agnieszkę w 3219 odcinku "Barw szczęścia"

Zazdrość Agnieszki o Łukasza w 3219 odcinku "Barw szczęścia" popchnie ją do tego, że postanowi śledzić Sadowskiego. Przyłapie go w kawiarni w towarzystwie atrakcyjnej kobiety i zacznie podejrzewać, że zdradza ją z inną!