Barwy szczęścia, odcinek 3218: Natalia nie zdoła uratować Cezarego i Józefiny! Żądza zemsty na oszuście Andrzeju okaże się silniejsza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3218 - poniedziałek, 22.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3218 odcinku "Barw szczęścia" Natalia stanie się kłębkiem nerwów. Tym bardziej, gdy nie uda jej się wpłynąć ani na męża, ani na Celinę, która na jego zlecenie będzie próbować nie do końca legalnie ściągnąć z powrotem do Polski oszusta Andrzeja. Szczególnie, że dostaną na to zielone światło i od Józefiny, która jak tylko dowie się o tym od Emilki (Jessika Frankiewicz), to już będzie obmyślać zemstę. I to wszystko sprawi, że Zwoleńska zacznie się o nich poważnie niepokoić.

Zwłaszcza, że w 3218 odcinku "Barw szczęścia" kto jak kto, ale prawniczka doskonale będzie wiedzieć, że sami będą mogli popaść przez to w poważne kłopoty z prawem. I gdy tym wyznaniem nie uda jej się powstrzymać Celiny, to Natalia weźmie się za Cezarego, licząc, że w tym przypadku będzie inaczej. Ale niestety ostro się pomyli!

Cezary i Józefina nie posłuchają ostrzeżeń Natalii w 3218 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3218 odcinku "Barw szczęścia" Natalia spróbuje za wszelką cenę wpłynąć na męża i sprawić, aby zaprzestali swoich działań. Zwoleńska ostrzeże Rawicza przed konsekwencjami, ale nic tym nie zdziała, gdyż Cezary będzie tak zdeterminowany, że nie będzie miał zamiaru odpuszczać!

- Myślę, że oboje idziecie za daleko w tym poszukiwaniu zemsty… - spróbuje ostrzec ich Natalia.

- Ja nie szukam zemsty, tylko sprawiedliwości! To chyba rozumiesz? - wyjaśni jej Cezary.

Tak samo jak w 3218 odcinku "Barw szczęścia" Józefina, którą możliwe skutki w ogóle nie będą interesowały, gdyż będzie liczyć się dla niej jedynie to, aby oszust Andrzej zapłacił za to, co jej zrobił. A potem, co będzie, to będzie!

- Mam w nosie, co się ze mną stanie, byle tylko skurczybyk dostał to, na co zasłużył! - powie stanowczo Józefina.

Celina będzie kontynuować swoje działania w Dubaju i dokona szokującego odkrycia w 3218 odcinku "Barw szczęścia"!

I w związku z tym w 3218 odcinku "Barw szczęścia" Celina nie zaprzestanie swoich działań w Dubaju! A wręcz przeciwnie, gdyż dalej będzie śledzić oszusta Andrzeja i w ten sposób dowie się, że nie działa on sam tylko ze swoim wspólnikiem, którym okaże się nikt inny jak notariusz Antoni Kiryłło (Cezary Nowak)! Ten sam, którego Rawicz już miał okazję poznać, gdy Zastoja-Modelski zaprosił go do rezydencji Rawiczowej pod jej nieobecność!

Czy zatem to odkrycie w 3218 odcinku "Barw szczęścia" sprawi, że złapanie oszusta Andrzeja okaże się łatwiejsze? I czy obawy Natalii się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!