Barwy szczęścia, odcinek 3204: Józefina odkryje, że bogaci znajomi odwrócili się od niej. Wykluczą ją z wyższych sfer - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-09-02 20:38

W 3204 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) z przerażeniem odkryje, że kompromitacja po odwołanym ślubie, ucieczce jej narzeczonego oszusta Andrzeja (Leon Charewicz) to tylko część jej problemów. Dostanie zaproszenie na akcję charytatywną, ale nie będzie jej na liście gości. W ten sposób Rawiczowa w 3204 odcinku "Barw szczęścia" ustali, że wszyscy bogaci znajomi, których uważała dotąd za przyjaciół odwrócili się od niej, że jest skończona w wyższych sferach. Nawet Cezary (Marcel Opaliński) nie pocieszy marki. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"Barwy szczęścia" odcinek 3204 - wtorek, 2.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Przybita Józefina w 3204 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie miała najmniejszej ochoty, by spotykać się ze znajomymi. Jedyną osobą, którą do siebie dopuści będzie Cezary, który wpadnie na pomysł, jak wyrwać matkę z psychicznego dołka. Rawicz wciąż nie będzie miał pojęcia,że Andrzej nie tylko okradł Józefinę z 300 tysięcy złotych, ale także wpędził ją w kredyt na 5 milionów. Wzięła go pod hipotekę domu i stadniny Rawiczów. 

Józefina w 3204 odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie powie Cezaremu prawdy o długach

Wizyta Cezarego w 3204 odcinku "Barw szczęścia" zmusi Józefinę do udawania, że wszystko jest w porządku, że radzi sobie w trudnej sytuacji po "stracie" narzeczonego. Nie będzie wiedział, że matka ukrywa przed nim prawdę o swoich finansowych kłopotach, o wizji bankructwa. 

- Mam pomysł, jak poprawić ci nastrój. Aukcja w Mikołajkach...

- Jak aukcja?

- Aukcja charytatywna, którą organizowała co roku twoja przyjaciółka...

- Ela Kraszewska...

- No... Tu jest zaproszenie. Niestety wysłali je jeszcze...

- Przed odwołanym ślubem! Możesz mówić o tym głośno. Nie ma problemu!

- Dobrze mamuś, nie denerwuj się, będę pamiętał... W każdym razie uważam, że powinnaś pojechać...

- Kochanie, nie mam ochoty...

- Wiem, ale nie zaszkodzi. Może zmiana otoczenia ci pomoże. Spędzisz trochę czasu z ludźmi... Wiem, że nie czujesz się teraz dobrze, ale chociaż się zastanów. Dla mnie... Otwórz...

Przyjaciele Józefiny odwrócą się od niej w 3204 odcinku "Barw szczęścia"

Jeden telefon Józefiny do Kraszewskiej w 3204 odcinku "Barw szczęścia" wystarczy, by stało się jasne, że ośmieszona, porzucona narzeczona oszusta Zastoi-Modelskiego nie ma już czegoś szukać w wyższych sferach. Nie będzie jej już na liście gości na aukcji charytatywnej Elżbiety!

- Ale proszę sprawdzić dokładnie! Ja trzymam zaproszenie w ręce! Może mnie pani połączyć z Elżbietą? Jak zajęta? Dziękuję! Nie ma mnie na liście gości!

- Nie mamo, to musi być nieporozumienie! Przecież cię zaprosili...

- Nie, to nie jest nieporozumienie! Przed ślubem kochanie!

- Ta Kraszewska miała być na ślubie?

- Jest na mojej liście, oczywiście...

- Ale nadal jesteście przyjaciółkami. Zadzwoń do niej bezpośrednio...

- Nie będę się wpraszać! I chyba już nie jesteśmy przyjaciółkami... Nie synku znajomych jestem skompromitowana! A to zaproszenie to śmieci!

Barwy szczęścia, odcinek 3204: Skompromitowana Józefina odkryje, że bogaci znajomi odwrócili się od niej. Wykluczą ją z wyższych sfer
