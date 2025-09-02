Barwy szczęścia, odcinek 3204: Józefina odkryje, że bogaci znajomi odwrócili się od niej. Wykluczą ją z wyższych sfer - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3204 - wtorek, 2.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Przybita Józefina w 3204 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie miała najmniejszej ochoty, by spotykać się ze znajomymi. Jedyną osobą, którą do siebie dopuści będzie Cezary, który wpadnie na pomysł, jak wyrwać matkę z psychicznego dołka. Rawicz wciąż nie będzie miał pojęcia,że Andrzej nie tylko okradł Józefinę z 300 tysięcy złotych, ale także wpędził ją w kredyt na 5 milionów. Wzięła go pod hipotekę domu i stadniny Rawiczów.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3216: Celina znajdzie Andrzeja i jego wspólnika! Zastawi na oszusta pułapkę w Dubaju

Józefina w 3204 odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie powie Cezaremu prawdy o długach

Wizyta Cezarego w 3204 odcinku "Barw szczęścia" zmusi Józefinę do udawania, że wszystko jest w porządku, że radzi sobie w trudnej sytuacji po "stracie" narzeczonego. Nie będzie wiedział, że matka ukrywa przed nim prawdę o swoich finansowych kłopotach, o wizji bankructwa.

Barwy szczęścia. Andrzej wróci do Józefiny? Oszust nagle wkroczy do jej domu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Mam pomysł, jak poprawić ci nastrój. Aukcja w Mikołajkach... - Jak aukcja? - Aukcja charytatywna, którą organizowała co roku twoja przyjaciółka... - Ela Kraszewska... - No... Tu jest zaproszenie. Niestety wysłali je jeszcze... - Przed odwołanym ślubem! Możesz mówić o tym głośno. Nie ma problemu! - Dobrze mamuś, nie denerwuj się, będę pamiętał... W każdym razie uważam, że powinnaś pojechać... - Kochanie, nie mam ochoty... - Wiem, ale nie zaszkodzi. Może zmiana otoczenia ci pomoże. Spędzisz trochę czasu z ludźmi... Wiem, że nie czujesz się teraz dobrze, ale chociaż się zastanów. Dla mnie... Otwórz...

Przyjaciele Józefiny odwrócą się od niej w 3204 odcinku "Barw szczęścia"

Jeden telefon Józefiny do Kraszewskiej w 3204 odcinku "Barw szczęścia" wystarczy, by stało się jasne, że ośmieszona, porzucona narzeczona oszusta Zastoi-Modelskiego nie ma już czegoś szukać w wyższych sferach. Nie będzie jej już na liście gości na aukcji charytatywnej Elżbiety!

Przeczytaj też: Barwy szczęścia, odcinek 3204: Andrzej wróci do Józefiny? Przeprosi i powie, dlaczego zniknął bez słowa - ZDJĘCIA, WIDEO