Barwy szczęścia, odcinek 3201: Andrzej uspał Józefinę przed zniknięciem! Przypomni sobie, jak wyglądał ich ostatni wspólny wieczór - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3201 odcinku "Barw szczęścia" Józefina w końcu zacznie łączyć fakty w sprawie oszusta Andrzeja. Tyle tylko, że dopiero po tym, jak Zastoja-Modelski ją okradnie i zostawi w dniu ślubu. I wówczas milionerka zda sobie sprawę, jak bardzo się co do niego pomyliła. I zacznie żałować, że nie sprawdziła go wcześniej.

Tym bardziej, że w 3201 odcinku "Barw szczęścia" zacznie dochodzić do niej, jak realizował on swój chory plan. A przede wszystkim, czemu ona nie mogła go w nim powstrzymać!

Tak w 3201 odcinku "Barw szczęścia" Józefina odkryje, dlaczego zaspała na swój ślub!

W 3201 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa przypomni sobie, że ostatniego wieczoru, tuż przed ich ślubem, Zastoja-Modelski zaparzył jej ziółek, po których ona zasnęła jak zabita. I wówczas dojdzie do niej, że na pewno musiał jej coś do nich dosypać, gdyż przecież w przeciwnym razie obudziłaby się nie tylko na czas, ale również usłyszałaby, jak odjeżdża sprzed jej posiadłości jej samochodem razem z jej kosztownościami!

- Ty wiesz, że on mi zaparzył melisę ostatniego wieczoru, żebym się wyspała przed podróżą - zdradzi Cezaremu, Józefina.

- Pewnie ci czego dosypał - uzna Rawicz.

- Na pewno! Przecież inaczej bym się obudziła - połączy fakty Rawiczowa. Jednak wtedy w 3201 odcinku "Barw szczęścia" będzie już na to za późno.

Rawiczowa połączy kropki w sprawie oszusta w 3201 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że w 3201 odcinku "Barw szczęścia" oszust już dawno będzie za granicą! I choć Józefina zgłosi sprawę na policję, to jednak szansa na złapanie Andrzeja będzie nikła. Tak samo jak jej na zapobiegnięcie tej tragedii, gdyż Zastoja-Modelski wszystko dokładnie zaplanuje i odegra, tak, że nikt niczego się nie domyśli.

I w efekcie w 3201 odcinku "Barw szczęścia" Józefina poniesie nie tylko straty materialne cz psychiczne, ale także i zdrowotne, gdyż tylko on będzie wiedział, co jej dosypał! Oby tylko Rawiczowa nie przepłaciła tego i życiem!