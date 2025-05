Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3199: Andrzej zapewni Józefinę, że zapamięta dzień ich ślubu do końca życia! Dopnie swoje sprawy i zniknie tuż przed uroczystością - ZDJĘCIA

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej (Leon Charewicz) będzie już domykał swoje ostatnie sprawy przed zniknięciem z majątkiem Józefiny (Elżbieta Jarosik) tuż przed ich ślubem w Finlandii. I choć zrobi to nawet na oczach Rawiczowej, to zapatrzona w niego jak w obrazek milionerka nie będzie tego nawet świadoma, gdyż będzie przekonana, że robi to wszystko dla nich! Ale w 3199 odcinku "Barw szczęścia" będzie w błędzie, o czym niestety równie szybko, jak i boleśnie się przekona. I zgodnie z obietnicą Zastoi-Modelskiego faktycznie zapamięta do końca życia. Jednak nie w takim sensie, jakby chciała i przypuszczała! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!