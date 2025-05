Barwy szczęścia, odcinek 3200: Tak Józefina odkryje zniknięcie Andrzeja i kradzież majątku! Nie namierzy oszusta - ZDJĘCIA

- Właśnie dolecieliśmy z Krakowa na Okęcie, wzięliśmy jednak ten wcześniejszy lot...

- Znakomicie! To idźcie teraz do saloniku VIP, tam są przekąski i napoje. Możecie odpocząć...

- Właśnie o to chciałem zapytać, gdzie jest ten salonik...

- No jak to? Przy prywatnych czarterach! W informacji was pokierują...

- Pytałem już w informacji. Nic nie wiedzą. Ani o czarterze do Rovaniemi ani o saloniku VIP dla gości...

- Dobrze, to ja muszę porozmawiać z Andrzejem i zaraz do was oddzwonię!