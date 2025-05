Barwy szczęścia, odcinek 3200: Emilka wpadnie w panikę przed wylotem! To dlatego córka Malwiny zacznie kreślić czarne scenariusze - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" przygotowania do ślubu Józefiny i Andrzeja będą w pełnym rozkwicie. Goście szykują się do lotu prywatnym samolotem do Laponii, gdzie ma odbyć się ceremonia. Jednak Emilka, córka Malwiny, zacznie odczuwać silny lęk przed podróżą lotniczą. Dziewczynka, zaniepokojona, zacznie czytać o najczęstszych przyczynach katastrof lotniczych, co tylko pogłębi jej strach. Emilka będzie dzielić się swoimi obawami z domownikami, wprowadzając niepokój wśród najbliższych...

Emilka w 3200 odcinku "Barw szczęścia" wpadnie w panikę przed ślubem Rawiczowej!

Malwina, widząc stan córki, postara się ją uspokoić, zapewniając, że lot prywatnym samolotem jest bezpieczny i nie ma powodów do obaw. Jednak słowa matki nie do końca przekonają Emilkę, która nadal będzie pełna lęku. W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" napięcie przed planowanym wylotem będzie rosło, a widzowie będą zastanawiać się, czy ceremonia ślubna dojdzie do skutku.

Andrzej zniknie w 3200 odcinku "Barw szczęścia"! Żadnego ślubu nie będzie

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do szokującego zwrotu akcji. Andrzej, narzeczony Józefiny, zniknie tuż przed planowanym wylotem do Laponii. Okaże się, że mężczyzna będzie oszustem, który wykorzysta zaufanie Rawiczowej. Zabierze z jej domu najcenniejsze antyki, biżuterię oraz samochód, po czym rozpłynie się w powietrzu. W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" goście weselni dowiedzą się, że nie ma dla nich żadnego wyczarterowanego samolotu ani saloniku VIP na lotnisku. Ślub nie odbędzie się, a Józefina zostanie upokorzona przed rodziną i znajomymi...