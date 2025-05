Barwy szczęścia, odcinek 3198: U Wandy na Wigilii jak na pogrzebie. W święta odwiedzi ją tylko jedna osoba

„Barwy szczęścia" odcinek 3198 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Tomasz znowu próbował namówić Wandę na sprzedaż domu, ale matka woli żyć wśród wspomnień. Nie chce przenieść się do mniejszego mieszkania. Zaproponowała za to coś, co zaszokowało Tomka – by on i Oliwka, która jeszcze niedawno wyprowadziła się od niego, by nie przebywać pod jednym dachem z Kępską, zamieszkali razem z nią w willi gwałciciela jej najlepszej przyjaciółki.

Tomasz odsunie Wandę od prowadzenia fundacji w 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Już w 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz zacznie się zamartwiać Wigilią i tym, jak może się zachować podczas niej Wanda, która ostatnio potrafi być dla bliskich bardzo przykra. Do tego będzie musiał jej przekazać, że Wiktor wyklucza, by mogli razem pracować w fundacji dla ofiar przemocy seksualnej, której ma szefować Madzia (Natalia Sierzputowska).

Wanda prawie sama w Wigilię w 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia" przed świętami Wanda zaprosi rodzinę na Wigilię. Ale opłatkiem podzieli się z nią prawdopodobnie tylko Tomasz. Będzie więc gorzej, niż nad grobem Henryka. Wiktor na pewno nie przyjdzie, a Oliwka wybierze Grażynę. Zbrowska zapyta Tomka, co słychać u matki.

- Boi się, że zostanie sama – i odpowie, że chciałby jednak spróbować zjednoczyć rodzinę:

- Jak to się nie uda w święta, to kiedy?

Grażyna zaprosi na Wigilię, którą będzie organizować z Wiktorem, Madzię. Jako swoją przyjaciółkę, a nie żeby próbować ją namówić do powrotu do swojego syna. Banaś opowie o tym Oliwce, a ona stwierdzi, że to wspaniała propozycja i że wszyscy powinni pójść na Wigilię do Grażyny.

