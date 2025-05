Barwy szczęścia, odcinek 3198: Grażyna zawrze tajny pakt z Tomaszem. Tylko tak ocalą rodzinę przed rozpadem!

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Agnieszka ucieknie do Londynu?! Tak spróbuje wymigać się od przeprowadzki do Warszawy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3198 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" dwa miesiące wcześniej Madzia definitywnie zakończyła związek z Wiktorem. On wyznał jej, że się zmienił i że ją kocha, ale ona oświadczyła mu, że nie wyobraża sobie, iż mogliby się zejść.

Grażyna dostała nową szansę w 3194. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3194. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Madzia zgodziła się poprowadzić fundację na rzecz pomocy ofiarom przemocy seksualnej. Zostanie przełożoną Wiktora, który tak wykorzysta darowiznę od Tomasza, pochodzącą ze spadku po Henryku (Zbigniew Suszyński). Zaproponowała pracę w fundacji Grażynie. To wspaniała oferta, bo pomoc innym pokrzywdzonym kobietom pozwoli jej odnaleźć sens w życiu.

Tajny pakt Grażyny i Tomasza w 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Madzia będzie mieć obiekcje, by pójść na Wigilię do Grażyny ze względu na obecność Wiktora. Nie będzie chciała, by wyglądało na to, że są znowu razem. Przyzna Oliwce, że fakt, iż jego biologicznym ojcem okazał się Henryk, odstręczyło ją od niego, a ona stwierdzi, że zgadzając się na prowadzenie fundacji dała mu tylko nadzieję, że mogą wrócić do siebie.

Grażyna widząc się z Tomaszem poruszy tę samą kwestię. Stwierdzi, że wspólnie muszą wpaść na to, jak pokierować Madzią i Wiktorem:

- Oni są jak dzieci we mgle... Trzeba ich popchnąć w dobrą stronę.

- Ale dyskretnie, bo się najeżą. I pamiętaj, że mam jeszcze mamę w tej całej układance – zgodzi się z jej pomysłem Tomek.

A więc pakt zawarty! Jaką intrygę uknują dawni kochankowie…?

