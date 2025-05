Barwy szczęścia, odcinek 3197: Ostatnie kłamstwo Andrzeja przed ślubem! Józefina nie będzie podejrzewała, że nie dotrą do Finlandii - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3197 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zacznie się szykować na swój bajeczny ślub z Andrzejem w Finlandii. Rawiczowa rozpocznie wielkie pakowanie strojów, które będzie miała zamiar założyć nie tylko w trakcie ich uroczystości, ale i później, gdyż przecież będą mieli spędzić na Skandynawii kilka dni. Podobnie z resztą jak Marczakowie, gdyż i ich walizki będą pękach w szwach.

A co dopiero będzie można powiedzieć o pannie młodej, która sama w 3197 odcinku "Barw szczęścia" będzie miała ich kilkanaście, czym mocno zszokuje Cezarego (Marcel Opaliński), ale i mocno rozbawi "przyszłego męża", który jako jedyny będzie wiedział, że narzeczona nigdzie nie pojedzie! I z tego względu będzie miał z tego taki ubaw! Ale oczywiście, nie będzie chciał się zdradzić, dlatego nie da tego po sobie poznać!

Andrzej wyśmieje naiwną Józefinę przed ich wylotem do Finlandii w 3197 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3197 odcinku "Barw szczęścia" zwróci uwagę Rawiczowej bardzo dyskretnie, przez co oczywiście zarówno ona, jak i jej syn niczego się nie domyślą! I nic dziwnego, gdyż Zastoja-Modelski będzie stosował tą taktykę od samego początku, co okaże się bardzo skuteczne, gdyż nie zdradzi go do samego końca.

Tym bardziej, że w 3197 odcinku "Barw szczęścia" jeszcze dodatkowo uwiarygodni się w ich oczach swoim fałszywszym zapewnieniem i wyznaniem miłości, co będzie 1 wielką ściemą! Ale tego Rawiczowie jeszcze nie będą świadomi...

- Nie wiem, czy luk bagażowy wszystko pomieści… - zacznie zastanawiać się Andrzej.

- Kochanie, to będzie mój czas, nie zamierzam się ograniczać! - zapewni go Józefina.

- Zmieniając sukienki dwa razy dziennie? - dopyta Zastoja-Modelski.

- A dlaczego nie? Nie mam zamiaru udawać przesadnej skromności, to nie w moim stylu! - uzna Rawiczowa.

- I za ten rozmach cię kocham... Między innymi! - perfidnie okłamie ją narzeczony.

Rawiczowa pozna prawdziwą twarz oszusta Zastoj-Modelskiego w 3200 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak już w 3200 odcinku "Barw szczęścia" oboje boleśnie się o tym przekonają, gdy w dniu ślubu i ich wylotu do Finlandii, Andrzej niespodziewanie zniknie z domu z Józefiny z kosztownościami nie tylko z jej rezydencji, ale i konta, do którego wcześniej go upoważni. A na dodatek zostawi ją jeszcze z długami za swój rodzinny pałacyk, który także już zdąży sprzedać.

I wówczas w 3200 odcinku "Barw szczęścia" Józefina już zostanie z niczym, gdyż nie dość, że nie będzie miała pieniędzy, a być może niedługo także i domu i stadniny, to jeszcze miłości, którą Andrzej tylko przed nią udawał! A to dlatego, że po zgłoszeniu oszusta na policję, Rawiczowa dowie się, że nie była jedyną kobietą, z którą w tym samym czasie się spotykał. Nie wspominając już o tych, które w dokładnie ten sam sposób już zdążył oszukać...

