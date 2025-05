Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3196: Marczakowie nie polecą na ślub Józefiny i Andrzeja w Finlandii! Wielkie przygotowania pójdą na marne - ZDJĘCIA

W 3196 odcinku "Barw szczęścia" u Marczaków zaczną się wielkie przygotowania do ślubu Józefiny (Elżbieta Jarosik) i Andrzeja (Leon Charewicz) w Finlandii! Rodzina już zacznie pakować walizki na podróż do mroźnej, ale i bajecznej Skandynawii, gdyż Jerzy (Bronisław Wrocławski) i Kacper (Jakub Szlachetka) nastawią się także na oglądanie zorzy polarnej. Z kolei Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), Malwina (Joanna Gleń) i Emilka (Jessica Frankiewicz) w 3196 odcinku "Barw szczęścia" skupią się na ubiorze. Tyle tylko, że jeszcze nieświadomi tego, że z ich planów niestety nic będzie, gdyż ostatecznie na miejsce nie dotrą! Czemu? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!