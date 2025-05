Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3197: Natalia znów podpadnie Józefinie i to tuż przed ślubem. Jeden telefon wystarczy - ZDJĘCIA

W 3197 odcinku "Barw szczęścia" Józefinie (Elżbieta Jarosik) znów nie spodoba się zachowanie synowej. Cezary (Marcel Opaliński) wpadnie z wizytą do matki, ponieważ niedługo szykuje mu się lot do Londynu. Chce odwiedzić Czarusia (Tadeusz Łaczkowski), który przebywa z Sofią (Valeria Gouliaeva) w Anglii. Podczas wizyty u Rawiczowej do ukochanego zadzwoni Natalia (Maria Dejmek). W 3197 odcinku "Barw szczęścia" pozwoli sobie przypomnieć prośbę od Emilki (Jessica Frankiewicz). To starczy Józefinie, by rzucić kąśliwe uwagi.