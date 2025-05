Barwy szczęścia, odcinek 3197: Karolina podsłucha rozmowę Bruna z Jagodą! Usłyszy jak się umawiają - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Karolina znajdzie się w bardzo niezręcznej sytuacji, gdy przypadkiem podsłucha rozmowę Bruna z Jagodą. Będzie poranek, dom przygotowywany do świąt, a Stański w tym czasie wymknie się z telefonem w ręce i po cichu zadzwoni do Jagody. Niby nic – ot, kilka zdań. Ale Karolina nie będzie głucha na ton jego głosu i fakt, że mówi do niej po imieniu. I to nie "pani kurator", tylko zwyczajnie: Jagoda…

Karolina w 3197 odcinku "Barw szczęścia" podsłucha rozmowę Bruna i Jagody!

Ten szczegół okaże się dla Karoliny sygnałem ostrzegawczym. W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie łączyć fakty: niedawna wizyta Jagody, rozbita biżuteria, teraz nagle propozycja spotkania. Wszystko będzie brzmiało podejrzanie, a gdy Bruno przyzna, że chce przekazać jej naprawioną biżuterię, w głowie Karoliny zapali się czerwona lampka. Zacznie zadawać sobie pytanie, czy naprawdę chodzi tylko o Tadzia, czy może o coś więcej?

Bruno zauroczy się Jagodą w 3197 odcinku "Barw szczęścia"! Karolina nie będzie potrafiła tego zignorować

Bruno nie będzie już tak ostrożny jak wcześniej. W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie pozwalać sobie na coraz więcej, drobne uśmiechy, serdeczniejsze słowa, a przede wszystkim: kontakt z Jagodą poza urzędowymi sprawami. Choć będzie się tłumaczył, że utrzymuje z nią relacje jedynie dla dobra syna, to jego zachowanie będzie mówiło zupełnie co innego. Gdy Karolina zwróci mu uwagę na to, że za bardzo się spoufala, on tylko wzruszy ramionami.

Zazdrość Karoliny nie będzie już ukrywana. W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie coraz śmielej mówić Brunowi, co myśli o jego dobrych stosunkach z kuratorką. Z jednej strony będzie próbowała zapanować nad emocjami, ale z drugiej - wewnętrzny niepokój i strach o ich związek zaczną brać górę.