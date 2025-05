Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3197: Karolina chorobliwie zazdrosna o Bruna! Natknie się na osobiste rzeczy Jagody? - ZDJĘCIA

W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Karolina (Marta Dąbrowska) nie wytrzyma narastającej zazdrości, która zacznie ją po cichu wyniszczać od środka. Jej niepokój urośnie do tego stopnia, że zacznie podejrzewać Bruna (Lesław Żurek) o zbyt bliską relację z kuratorką Jagodą (Karolina Rzepa). Po ostatnich wydarzeniach, kiedy to kobieta niespodziewanie zjawi się w jego domu, a potem dojdzie do tajemniczego incydentu z koralami, Karolina zacznie się rozglądać… Czy naprawdę w 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" natknie się na coś, co należy do Jagody? A może tylko jej wyobraźnia zacznie płatać figle? Koniecznie poznaj więcej informacji i zobacz NASZĄ GALERIĘ ZDJĘĆ.