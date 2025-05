Barwy szczęścia, odcinek 3197: Józefina uratuje Emilkę przed wyjazdem z Andrzejem! Tak ostatni raz pożegna swoją stadninę? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3197 odcinku "Barw szczęścia" Józefina będzie pochłonięta przygotowaniami do ślubu i wyjazdu z Andrzejem do Finlandii. Rawiczowa będzie już pakować ostatnie walizki, gdy w jej rezydencji zjawi się jej syn, który zacznie ją błagać, aby przed wylotem, jeszcze raz pomogła Emilce i przyjęła jej koleżanki w swojej stadninie.

Tym bardziej, że ich 1 spotkanie nie dojdzie do skutku, gdyż akurat w tym samym dniu, co Brodzińska zaprosi je do Rawiczowej, jej konkurentka Alina (Iga Czechowicz) zabierze je na premierę filmu i spotkanie ze znanym aktorem, dzięki czemu wysunie się na prowadzenie w ich rywalizacji! Ale Rawicz nie pozwoli jej złożyć broni i w 3197 odcinku "Barw szczęścia" tak wpłynie na matkę, że ta zorganizuje im kolejne spotkanie w stadninie, na którym już koleżanki Emilki się zjawią!

Józefina przyjmie w stadninie koleżanki Emilki w 3197 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3197 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa królewsko ugości u siebie znajomych Emilki! Józefina zaprosi dzieciaki nie tylko na obiecane im przez Emilkę darmowe lekcje jazdy konnej w swojej stadninie, ale także urządzi dla nich przyjęcie w swojej rezydencji, na którym nie zabraknie obfitego poczęstunku! Wszystko przebiegnie w cudownej atmosferze, dzięki czemu Brodzińskiej na nowo uda się zapunktować u koleżanek.

A to za sprawą swoich sojuszy - teraz z Cezarym, ale wcześniej z Andrzejem, u którego Emilka jako pierwsza poszuka pomocy i dzięki któremu w ogóle uda się do tego doprowadzić! Czyżby w 3197 odcinku "Barw szczęścia" z tego względu, aby Józefina mogła po raz ostatni pożegnać się ze stadniną?

Smutny koniec oszukanej Rawiczowej w 3197 odcinku "Barw szczęścia"?

Zdradzamy, że już w 3195 odcinku "Barw szczęścia" pojawią się pierwsze problemy ze ślubem Józefiny i Andrzeja w Finlandii. A wszystko przez to, że 1 z kuzynek panny młodej będzie miała problem z biletem na samolot, który wyczarteruje dla gości pan młody. Ale to będzie dopiero początek, gdyż tuż przed ślubem Zastoja-Modelski zwieje z jej pieniędzmi i zostawi ją z niczym.

A to dlatego, że przecież wcześniej milionerka zaciągnie gigantyczny kredyt pod zastaw stadniny, aby odkupić ukochanemu rodzinny pałac. A na dodatek da mu pełnomocnictwo do zarządzania jej majątkiem, przez co wkrótce zostanie bez miłości, ale i majątku! Zatem w 3197 odcinku "Barw szczęścia" to będzie najpewniej jej pożegnanie z całym jej dobytkiem...