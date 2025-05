Barwy szczęścia, odcinek 3197: Cezary zauważy, jak Andrzej potrafi podejść Józefinę! Nie uratuje naiwnej matki przed oszustem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Podstępny Andrzej w 3197 odcinku "Barw szczęścia" nadal będzie wodził Józefinę za nos, tak jak to robi od wielu miesięcy. Stawka jest bardzo wysoka! Do ślubu w Finlandii z milionerką zostało już tylko kilka dni, przygotowania będą na finiszu i najmniejszy błąd Andrzeja może doprowadzić do tego, że Rawiczowa domyśli się, że padła ofiarą oszusta, który chce ją okraść ze wszystkiego. Póki co złodziej- uwodziciel, który idealnie się wciela w rolę arystokraty, będzie się świetnie bawił, widząc jak uległa wobec niego jest Józefina.

Andrzej z łatwością oszuka Cezarego w 3197 odcinku "Barw szczęścia"

Dziwi tylko to, że w 3197 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej z taką łatwością oszuka też Cezarego. Syn Rawiczowej nie podejrzewa Zastoi- Modelskiego o złe intencje. Ani jemu, ani Natalii (Maria Dejmek) do głowy nie przyszło, by sprawdzić Andrzeja. Dla nich będzie się liczyło tylko to, że dzięki tej miłości Józefina wreszcie im odpuściła, przestała się wtrącać do ich życia i nie jest już taką wredną jędzą!

Kiedy w 3197 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej przekona Józefinę, by mimo nerwowych przygotowań do ślubu, znów zaprosiła do swojej stadniny Emilkę (Jessica Frankiewicz) i jej koleżanki ze szkoły, Cezary odetchnie z ulgą. Dzięki darmowym jazdom konnym u Rawiczowej, Emilka zdobywa powoli ich sympatię, walcząc przy tym o pozycję w szkole.

Cezary pożegna się z Józefiną w 3197 odcinku "Barw szczęścia", ale ne uratuje jej przed Andrzejem

Podczas pożegnania przez wyjazdem do Londynu w 3197 odcinku "Barw szczęścia" Rawicz podziękuje matce za jej hojny gest wobec Emilki i prezent dla wnuczka Czarusia - misia śpiewającego polskie piosenki.

- Dziękuję ci mamo, za tego patriotycznego misia i za to, że zgodziłaś się na wizytę dzieciaków - Nie miałam wyjścia... - Miałaś. Tylko zdaje się, że Andrzej potrafi cię podejść... - Jestem taka naiwna, tak? - Nie wiem, ale póki działa, to nie mam pytań - zakończy Cezary.

Józefina i Cezary w 3197 odcinku "Barw szczęścia" nie będą podejrzewali, co zamierza Andrzej

Niestety Cezary w 3197 odcinku "Barw szczęścia" nie domyśli się, co knuje Andrzej, że ślub z Józefiną to część jego planu, żeby okraść milionerkę! Zastoja-Modelski wymyślił ucieczkę od narzeczonej w dniu ich wyjazdu na bajeczny ślub do Finlandii. Do końca będzie dbał o to, by ukochana widziała w nim tylko idealnego kandydata na męża.