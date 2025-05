Barwy szczęścia, odcinek 3197: Bruno urobi Jagodę! Specjalnie zauroczy w sobie kuratorkę, by była po jego stronie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3197 - piątek, 23.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno będzie kontynuował swoją strategię zdobywania przychylności Jagody. Zacznie ją komplementować, chwalić jej profesjonalizm i zaangażowanie w sprawę Tadzia. Stański będzie przekonany, że dzięki swojemu urokowi osobistemu zyska jej sympatię, co przełoży się na korzystną opinię kuratorską. Jednak jego działania będą miały drugie dno - Bruno zacznie odczuwać coraz większą sympatię do Jagody, co może prowadzić do niebezpiecznego zbliżenia...

Jagoda, choć początkowo zachowa profesjonalny dystans, zacznie w 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" doceniać starania Bruna. Wspólne rozmowy, wymiana zdań na temat Tadzia i wspólne wizyty w domu Stańskiego sprawią, że między nimi zacznie iskrzyć?

Karolina w 3197 odcinku "Barw szczęścia" będzie coraz bardziej zazdrosna o Bruna

W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Karolina zacznie zauważać zmiany w zachowaniu Bruna. Jego częste rozmowy z Jagodą, tajemnicze spotkania i ukrywanie szczegółów dotyczących kuratorki wzbudzą w niej niepokój. Różańska zacznie łączyć fakty i przypomni sobie, jak Bruno zdradził Bożenę właśnie z nią. Obawy, że historia może się powtórzyć, będą coraz silniejsze.

Karolina postanowi skonfrontować się z Brunem i zapytać go wprost o relację z Jagodą. Stański będzie próbował ją uspokoić, tłumacząc, że jego działania mają na celu jedynie uzyskanie pozytywnej opinii kuratorskiej. Jednak jego tłumaczenia nie przekonają Karoliny, która zacznie podejrzewać, że między jej partnerem a kuratorką rodzi się coś więcej niż tylko formalna relacja.

Bruno w 3197 odcinku "Barw szczęścia" znów zdradzi ukochaną?

W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" napięcie między Brunem a Karoliną będzie narastać. Stański, z jednej strony próbując zdobyć przychylność Jagody, z drugiej będzie musiał zmierzyć się z zazdrością i podejrzeniami Karoliny. Jego działania balansujące na granicy flirtu i manipulacji mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Bruno będzie musiał zdecydować, czy kontynuować swoją grę z Jagodą, ryzykując utratę zaufania Karoliny, czy też wycofać się i skupić na naprawie swojego związku. Jednak jego rosnące uczucia do kuratorki mogą sprawić, że znów przekroczy granicę i po raz kolejny zdradzi. Czy historia się powtórzy? Dowiemy się niebawem!

