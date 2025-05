Barwy szczęścia, odcinek 3196: Bruno oczaruje Jagodę! Pokaże, że jest wspaniałym mężczyzną i cudownym ojcem - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Bank zacznie domagać się od Józefiny pięciu milionów! Dług to nie jedyne, co zostanie jej po Andrzeju

"Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bruno Stański w 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" postanowi zrobić wszystko, by pokazać się z jak najlepszej strony przed kuratorką Jagodą Redlińską. Zaproponuje jej kawę i własnoręcznie upieczoną szarlotkę, chcąc stworzyć przyjazną atmosferę podczas wizyty. Jednak nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Podczas zdejmowania płaszcza Jagody, Bruno przypadkowo zahaczy o jej naszyjnik, który się zerwie, a koraliki rozsypią się po całym mieszkaniu. Jagoda początkowo będzie zaskoczona, ale szybko doceni starania Bruna i jego szczere przeprosiny.

Wypadek Tadzia w 3196 odcinku "Barw szczęścia" zbliży Jagodę i Bruna!

W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do dramatycznego wydarzenia. Mały Tadzio znajdzie jeden z koralików, które rozsypały się po mieszkaniu, i włoży go sobie do ucha. Chłopiec zacznie płakać z bólu, a Bruno i Jagoda natychmiast zabiorą go na SOR. Podczas wizyty w szpitalu Stański weźmie całą winę na siebie, co zrobi ogromne wrażenie na Jagodzie. W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" kuratorka zacznie dostrzegać w Brunie nie tylko troskliwego ojca, ale również odpowiedzialnego i empatycznego mężczyznę...

Jagoda stanie w obronie Bruna w 3196 odcinku "Barw szczęścia"

Podczas pobytu w szpitalu Jagoda zdecyduje się poinformować Bożenę (Marieta Żukowska) o wypadku Tadzia. Jednak zamiast obwiniać Bruna, kuratorka stanie w jego obronie, tłumacząc, że był to niefortunny wypadek i że Bruno zareagował odpowiedzialnie. Bożena początkowo będzie wściekła, ale dzięki interwencji Jagody nie obwini byłego męża o całe zajście.

W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" ta sytuacja jeszcze bardziej zbliży Bruna i Jagodę, a ich relacja zacznie nabierać nowego wymiaru. Pytanie tylko, co na takie zbliżenie powie Karolina (Marta Dąbrowska), ukochana Stańskiego?