Barwy szczęścia, odcinek 3194: Wiktor i Madzia połączą siły i otworzą fundację! Śmierć Henryka znowu ich do siebie zbliży?

Barwy szczęścia, odcinek 3183: Do redakcji „Szoku” trafi tajemnicza paczka. Kornel domyśli się, że to bomba – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3194 - wtorek, 20.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor podejmie wspaniałą decyzję! Zamiast wydać spadek po ojcu na siebie, chłopak uzna, że musi zrobić coś sensownego - dla siebie, dla Madzi, ale przede wszystkim dla innych, którzy również padli ofiarą przemocy Henryka i nie tylko.

Tomasz zrobi dobry uczynek z pieniędzmi Henryka w 3194 odcinku "Barw szczęścia"

Tomasz postanowi przekazać Wiktorowi spadek po zmarłym ojcu, Henryku, a młody Kępski w 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" bez chwili zawahania zdecyduje się wykorzystać te pieniądze na założenie fundacji dla ofiar przemocy seksualnej. Do projektu zaprosi Madzię, swoją byłą dziewczynę, która sama doświadczyła traumy z rąk Henryka. Czy wspólna praca nad fundacją może ponownie zbliżyć ich do siebie?

Wiktor w 3194 odcinku "Barw szczęścia" założy fundację razem z Madzią!

W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz zaskoczy wszystkich swoją dojrzałą decyzją - zamiast walczyć o spadek, bez wahania odda go Wiktorowi. Co więcej, to on sam zaproponuje, żeby te pieniądze poszły na coś dobrego, co pomoże wielu osobom w potrzebie. Nie będzie to łatwa decyzja, bo przecież chodzi o ogromną sumę pieniędzy po Henryku, ale Tomasz uzna, że jego ojciec był potworem i żadne dziedzictwo po nim nie ma wartości, jeśli nie przyniesie komuś ulgi. W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" to właśnie ten gest Tomasza sprawi, że projekt fundacji ruszy z miejsca – a Madzia i Wiktor zostaną jego twarzami.

Fundacja Wiktora i Madzi w 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" może ich zbliżyć niż cokolwiek wcześniej. Bo to już nie będzie flirt czy przypadkowa pomoc - to realne działanie, oparte na wzajemnym zaufaniu i empatii. W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" atmosfera między nimi stanie się napięta, ale tym razem to będzie pozytywne napięcie. Czy znów pojawi się iskra? Przekonamy się już niebawem, oglądając najnowsze odcinki serialu "Barwy szczęścia".