Barwy szczęścia, odcinek 3191: Sprytny Grad urobi Weronikę! Nie domyśli się, że to pułapka na Błażeja - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3191 - czwartek, 15.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3191 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Władysław Grad skontaktuje się z Weroniką, pod pretekstem chęci odzyskania obrazów swojej zmarłej córki, Leny. Mężczyzna przekona dziennikarkę, że pragnie jedynie zamknąć bolesny rozdział w swoim życiu i potrzebuje pomocy w skontaktowaniu się z Błażejem. Weronika, poruszona jego historią, przekaże mu numer telefonu do swojego partnera i zgodzi się na zorganizowanie spotkania między nimi. Nie zdaje sobie sprawy, że Grad ma zupełnie inne zamiary i planuje zemstę na Modrzyckim za śmierć Leny.

Weronika w 3191 odcinku serialu "Barwy szczęścia" będzie przekonana, że pomaga w pojednaniu dwóch mężczyzn, którzy dzielą wspólną tragedię. Tymczasem Grad wykorzysta jej naiwność, by zbliżyć się do Błażeja i zrealizować swój mroczny plan. Dziennikarka nie zauważy sygnałów ostrzegawczych i nie domyśli się, że padła ofiarą manipulacji. Jej działania doprowadzą do spotkania, które stanie się początkiem dramatycznych wydarzeń.

Błażej wpadnie w pułapkę ojca Leny w 3191 odcinku "Barw szczęścia". Zapłaci za to życiem?

W 3191 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Błażej spotka się z Gradem, nieświadomy jego prawdziwych intencji. Mężczyzna, udając pogodzenie się z przeszłością, zaproponuje Modrzyckiemu wspólny wyjazd do Szczecina, by odwiedzić grób Leny. Błażej, chcąc zamknąć bolesny rozdział w swoim życiu, zgodzi się na tę podróż. Nie wie jednak, że Grad planuje wykorzystać tę okazję, by go zabić.

Dramatyczne konsekwencje w 3200 odcinku "Barw szczęścia"

Grad w 3199 odcinku serialu "Barwy szczęścia" poczęstuje Błażeja domową nalewką, do której doda środki usypiające. Gdy Modrzycki zaśnie, ojciec Leny zamknie go w samochodzie i spróbuje otruć spalinami. Na szczęście Weronika, zaniepokojona brakiem kontaktu z ukochanym, wraz z Celiną (Orina Krajewska) ruszy na poszukiwania. Kobiety odnajdą garaż, w którym Grad próbuje zrealizować swój plan, i w ostatniej chwili uratują Błażeja przed śmiercią.

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Błażej trafi do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Weronika nie opuści jego łóżka ani na chwilę, czuwając nad ukochanym i modląc się o jego powrót do zdrowia.