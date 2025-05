Barwy szczęścia, odcinek 3188: Teściowa Asi nie będzie chciała znać Emila. Nienawidzi swojego wnuka! - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3187: Szczepan wparuje do kancelarii, by pokajać się przed Natalią. Nie będzie mieć dla niego litości – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3188 - poniedziałek, 12.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3187. odcinku serialu „Barwy szczęścia" przerażona spotkaniem z byłymi teściami Asia wybierze się do nich z Hubertem, by pomogli jej skontaktować się z eksmężem. Będzie niemal chora ze stresu. Emil nie chcąc, by ojciec go odnalazł, wykręci wentyle w oponach auta Pyrki, ale to tylko opóźni podróż.

Bzik byłego męża Asi w 3188. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3188. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Asia z Hubertem będą wyczekiwać przed domem byłych teściów, bo ci będą udawać, że ich nie ma. Wtedy podejdzie do niej jej koleżanka ze szkoły, Iza i opowie, jak zbzikował Daniel. Zanim zniknął, „bawił się w jakieś szkoły przetrwania” i został preppersem.

Nienawiść Zofii do wnuka Emila w 3188. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3188. odcinku serialu „Barwy szczęścia" była teściowa, Zofa w końcu przestanie się wygłupiać i wyjdzie z domu. Powita Asię pretensjami i oskarżeniami:

- Ty masz jeszcze czelność się tu pokazywać? Po tym wszystkim, co zrobiłaś?! Zmarnowałaś mojemu synowi lata życia, zniszczyłaś go!

Asia spokojnie wyjaśni, że przyjechała tylko w sprawie Emila, jej wnuka, ale to jeszcze bardziej rozwścieczy Zofię:

- A gdzie był mój „wnuk” przez te wszystkie lata?! Zabrałaś go, pozbawiłaś nas kontaktu... Wpędziłaś mojego syna w depresję! Odejdź, nie chcę cię znać!

Sokalska wtedy też się zapali i przypomni jej, dlaczego odeszła zabierając syna. Wypomni kochanki Daniela i jego uniki, by nie dopadł go komornik. Była teściowa przerwie jej:

- Komornika to ty na niego nasłałaś!

Asia przytaknie, ale zrobiła to tylko dlatego, że Danek nie płacił alimentów. Okropna Zofia pokaże, na jakie chamstwo ją stać:

- I bardzo dobrze, że nie płacił! Na taką…

Była synowa wreszcie poruszy kwestię paszportu i wtedy z Zofii wyjdzie cała nienawiść do Emila:

- Jeszcze czego, gówniarz będzie się rozbijał po świecie?!

W jaki sposób można rozmawiać z taką osobą, jak do niej dotrzeć? Czy Asia zrezygnuje i wybierze drogę urzędową, jak radziła Natalia (Maria Dejmek)?