Barwy szczęścia, odcinek 3183: Tomasz przejmie spadek po Henryku i od razu zwróci się do Natalii! Zmierzy się z poważnym problemem

W 3183 odcinku serialu "Barwy szczęścia" życie Tomasza Kępskiego (Jakub Sokołowski) wywróci się do góry nogami! Po śmierci ojca Henryka (Zbigniew Suszyński), z którym łączyła go skomplikowana i bolesna relacja, Tomasz dowie się o spadku, który nie będzie tylko błogosławieństwem. W 3183 odcinku "Barw szczęścia" Kępski poprosi Natalię (Maria Dejmek) o pomoc, bo sam nie poradzi sobie z tym, co go czeka. A to nie koniec - do jego domu nieoczekiwanie wróci Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) i wszystko znów się skomplikuje...