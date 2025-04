Barwy szczęścia, odcinek 3180: Żabcia odurzy panią Krystynę! Potajemnie poda jej tabletki na prośbę Jaworskiego - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3188: Była teściowa Asi obwini ją za to, co stało się z jej synem! Zmarnowała Danielowi życie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3180 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Żabcia zostanie postawiona pod ścianą. Jaworski pilnie będzie musiał załatwić ważną sprawę, a nie będzie miał co zrobić ze swoją żoną Krystyną, która od dawna walczy z chorobą Alzheimera. Kobieta będzie coraz gorzej sobie radziła i przestanie panować nad swoimi emocjami. W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Jaworski wymyśli sposób, by na chwilę uspokoić sytuację i przekaże Żabci blister z tabletkami, prosząc, by podała je jego żonie w tajemnicy!

Żabcia poda Krystynie leki w 3180 odcinku "Barw szczęścia"

Żabcia, choć będzie miała ogromne opory, nie odmówi Jaworskiemu. W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" z wielką niepewnością i stresem postanowi spełnić prośbę Krzysztofa. Ale czy dobrze zrobi? Co jeśli Krystyna coś zauważy albo źle zareaguje na leki? Przecież skutki takiego działania mogą być nieprzewidywalne!

Jaworski w 3180 odcinku "Barw szczęścia" odda żonę pod opiekę Żabci

W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Jaworski nie będzie miał wyjścia i zostawi Krystynę w bistro pod czujnym okiem Żabci. Krystyna, choć na początku będzie się wydawać spokojniejsza, wcale nie będzie łatwą podopieczną. Choroba sprawi, że w jednej chwili będzie miła i urocza, a w następnej stanie się agresywna i wrogo nastawiona do wszystkich wokół!

Żabcia z trudem będzie panowała nad emocjami. W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" będzie starała się jak najlepiej opiekować Krystyną, ale w środku będzie umierała ze strachu, że wszystko wymknie się spod kontroli. Jaworski też nie będzie spokojny - każda chwila spędzona z dala od żony będzie dla niego koszmarem.