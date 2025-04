Barwy szczęścia, odcinek 3180: Jaworski psychicznie nie wytrzyma! Natalia zasugeruje mu psychiatrę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3179: Po śmierci Henryka Wanda zacznie go wybielać. Pożałuje wyprowadzki z domu – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3180 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krzysztof Jaworski spotka się z Natalią Zwoleńską, by zwrócić lalkę jej córki Lei (Lena Sobota), którą wcześniej zabrała jego żona Krystyna (Hanna Bieluszko), cierpiąca na Alzheimera. Mężczyzna przyniesie także czekoladki dla dziewczynki, zdając sobie sprawę, jak bardzo mogła przeżyć utratę ukochanej zabawki.

Jaworski w 3180 odcinku "Barw szczęścia" pójdzie do psychoterapeuty?

Podczas spotkania Natalia zauważy, że Jaworski jest wyraźnie przygnębiony i zmęczony. Zaniepokojona jego stanem, zasugeruje mu, by skonsultował się z psychiatrą. W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" prawniczka będzie przekonana, że Krzysztof nie radzi sobie z opieką nad chorą żoną i sam potrzebuje pomocy.

Barwy szczęścia, odcinek 3179, ZWIASTUN. Śledztwo w sprawie śmierci Henryka. Podejrzenia padną na Wiktora Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Jak się czuje pani Krysia? - W tej chwili dobrze, ale wie pani, trudno przewidzieć, kiedy będzie regres. Ona często zachowuje się normalnie, tylko nagle, tak jak dziś... - Rozumiem, takie huśtawki mogą być bardzo męczące. - Ale ona walczy. Ćwiczy pamięć, rozwiązuje te swoje krzyżówki... - A nie myślał pan, żeby z kimś o tym porozmawiać? To dla pana też musi być bardzo trudne. - Nie, całą rodziną bardzo o nią dbamy. - Ale miałam na myśli specjalistę...

Kolejny epizod chorobowy Krystyny! W 3180 odcinku "Barw szczęścia" zabierze zabawkę Lei

W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Krystyna ponownie pokaże, jak poważne są skutki jej choroby. Kobieta zabierze lalkę Lei, myśląc, że to jej własna zabawka z dzieciństwa. To zdarzenie będzie kolejnym dowodem na to, że stan Jaworskiej się pogarsza, a jej mąż coraz trudniej radzi sobie z opieką nad nią.

Natalia, widząc, jak bardzo Krzysztof jest przytłoczony sytuacją, będzie nalegać, by poszukał profesjonalnej pomocy. W 3180 odcinku serialu "Barwy szczęścia" prawniczka zasugeruje mu terapię, która może pomóc mu poradzić sobie z emocjami i stresem związanym z opieką nad chorą żoną, to jednak zda się na nic, ponieważ Krzysztof nie będzie chciał nawet o tym słyszeć.