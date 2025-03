Barwy szczęścia, odcinek 3158: Łukasz poleci do Celiny i poprosi ją o pomoc! Po tym, jak ją zostawił, teraz będzie błagał o wsparcie

Barwy szczęścia, odcinek 3149: Ignacy i Agata bezczelnie okłamią Emila! Siłą przywiozą go do domu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3158 - czwartek, 27.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3158 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz będzie zmuszony przełknąć dumę i stanąć przed Celiną, by poprosić ją o wsparcie. Choć to on odszedł i zostawił ją bez słowa, teraz, kiedy Weronika znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, będzie liczył na jej profesjonalizm. Sadowski dobrze wie, że Celina to najlepsza specjalistka w swoim fachu. Zajmuje się ochroną i pracowała w policji, dlatego tylko ona będzie w stanie pomóc Weronice, która nieświadomie wpląta się w coś, co może kosztować ją życie. Ale czy Brońska, która została przez niego porzucona, tak po prostu zgodzi się mu pomóc?

Celina w 3158 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie ukrywać, że wciąż ma żal do Łukasza. Nie zapomniała, jak ją zostawił, jak rzucił się w ramiona Agnieszki i kompletnie zapomniał o wszystkim, co ich łączyło. Gdy stanie przed nim, nie powstrzyma się od kąśliwych uwag...

Weronika w 3158 odcinku "Barw szczęścia" będzie w ogromnym niebezpieczeństwie!

W 3158 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Kiedy mafia piaskowa dowie się, że prowadzi śledztwo, zacznie grozić jej śmiercią! Operator drona wyprze się swoich słów, a Szczepan Krajewski (Robert Gularczyk) z Gruntexu oskarży ją o szpiegostwo i zapowie, że sprawa trafi do sądu.

Łukasz nie będzie mógł pozwolić, by Weronice stała się krzywda. W 3158 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się podjąć desperacki krok i zwróci się o pomoc do Celiny. Będzie gotów zrobić wszystko, by Brońska zgodziła się ochronić dziennikarkę. Ale czy nie będzie już za późno?

Celina w 3158 odcinku "Barw szczęścia" uratuje Weronikę i zbliży się do Łukasza?

Celina doskonale zdaje sobie sprawę, jak poważna będzie ta sytuacja. Jednak w 3158 odcinku serialu "Barwy szczęścia" stanie przed trudnym wyborem. Pomóc Łukaszowi i Weronice czy pozwolić, by Sadowski sam sobie radził z problemami? Gdy jednak zobaczy, w jakim stanie jest Łukasz, coś w niej pęknie. Chociaż bardzo chce być twarda i niewzruszona, jej serce wciąż nie do końca zapomniało o tym, co ich kiedyś łączyło... A może to właśnie ta sytuacja sprawi, że oboje ponownie się do siebie zbliżą? Przekonamy się wkrótce!