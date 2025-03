Barwy szczęścia, odcinek 3157: Grażyna powie Madzi, że to Henryk jest ojcem Wiktora! Zupełnie sobie z tym nie poradzi – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3157 - środa, 26.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3157 odcinku „Barw szczęścia” wiadomość o tym, że Wiktor zdecydował się wykonać testy DNA na swoje ojcostwo kompletnie załamie Grażynę. Tym bardziej, iż doskonale zda sobie sprawę, że najpewniej wykażą one, że to właśnie Henryk, a nie Tomasz jest jego biologicznym ojcem. Szczególnie, że przecież do zapłodnienia doszło wtedy, gdy Kępski senior ją krzywdził.

I choć Wiracka nie powie o tym swojemu synowi, gdyż za wszelką cenę będzie starała się go ochronić przed tą straszliwą prawdą, to Wiktor i tak sam zacznie się wszystkiego domyślać i postanowi to sprawdzić. Dlatego nakaże Tomaszowi wykonać testy DNA, na które w 3157 odcinku „Barw szczęścia” Kępski w końcu się zgodzi, dostarczając mu do badań nie tylko swój materiał, ale także i ojca! I to już dobije Grażynę!

Grażyna obarczy się winą o dramat syna w 3157 odcinku „Barw szczęścia”!

Tym bardziej, że dopiero wtedy w 3157 odcinku „Barw szczęścia” Wiracka już zacznie drżeć o życie syna, z czego zwierzy się jedynie Madzi. I to właśnie ona jako pierwsza pozna prawdę o pochodzeniu Wiktora. I choć oczywiście, spróbuje podnieść ją na duchu, to ona będzie wiedzieć swoje...

- Nie chcę, żeby Wiktor cierpiał… - przyzna Grażyna.

- Wiem. Ale on jest dorosły… Poradzi sobie z prawdą – zapewni ją Madzia.

- Nawet najgorszą? Że jest synem... swojego dziadka, którego nienawidzi? - zauważy Wiracka.

I w tym momencie w 3157 odcinku „Barw szczęścia” zacznie szczerze żałować, iż sama nie zdecydowała się wykonać testów DNA wcześniej, gdyż w ten sposób zaoszczędziłaby teraz cierpienia swojemu dziecku.

- Nigdy nie chciałaś tego sprawdzić... tak na sto procent? Dla samej siebie? - zainteresuje się Banaś.

- Nie. Co innego podejrzenia, a co innego pewność, że... ukochany syn jest dzieckiem z gwałtu. Ta myśl mnie paraliżowała. Chciałam zapomnieć… Czasami mi się udawało... na chwilę, na jakiś czas. Wmawiałam sobie, że temat jest zamknięty. I tak było najlepiej dla wszystkich. A teraz… nic już nie zatrzyma tej kuli śniegowej, która zmiecie relację Wiktora z Tomkiem... Zmiecie całą naszą rodzinę!… Może trzeba było ten wrzód przeciąć od razu... Sytuacja by była czysta i jasna od początku! - uderzy się w pierś Grażyna.

- Wcale nie wiadomo, czy tak by było lepiej... Wyobrażasz to sobie? Użerać się z Kępskimi wtedy, z niemowlakiem na ręce? Sądownie udowadniać ojcostwo Henrykowi? To by dopiero był horror! - uzna Madzia.

- Dla mnie pewnie tak. Ale oszczędziłabym dzisiejszego piekła swojemu synowi… - stwierdzi Wiracka.

Madzia pocieszy matkę Wiktora w 3157 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale wtedy w 3157 odcinku „Barw szczęścia” Madzia znów spróbuje pocieszyć Grażynę. Banaś przypomni jej o silnej relacji Kępskich i zacznie zapewniać, że wynik testu z pewnością jej nie zmieni. I choć ze strony Tomasza w 3157 odcinku „Barw szczęścia”, Grażyna raczej będzie o to spokojna, to Wiktora, któremu nagle cały świat zawali się na głowę, już niekoniecznie…

- Biologiczne ojcostwo to tylko jedna strona medalu. Ale są jeszcze uczucia. Tomek kocha Wiktora i wzajemnie... Żadne wyniki DNA tego nie zmienią! - zapewni ją Banaś.