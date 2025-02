Barwy szczęścia, odcinek 3148: Regina wróci do Franka! Zapomni o Justinie i naprawi swoje małżeństwo?

Barwy szczęścia, odcinek 3133: Modrzycki po postrzale straci pamięć i głos? Będzie walczył o powrót do normalności - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin zerwie z Reginą! Rozstaną się we Włoszech i wróci z Frankiem do Polski

"Barwy szczęścia" odcinek 3148 - czwartek, 13.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Po powrocie do Polski Regina nie będzie mogła uciec od wspomnień. Każdy kąt jej domu będzie przypominał o chwilach spędzonych z Justinem, ale jednocześnie otworzy jej oczy na błędy przeszłości. Franek, który nigdy nie przestał jej kochać, postanowi zawalczyć o ich rodzinę. W 3148 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zrobi wszystko, by przekonać Reginę, że to właśnie przy nim może znów odnaleźć szczęście.

Regina w 3148 odcinku "Barw szczęścia" wróci do Franka!

Mężczyzna będzie starał się odbudować zaufanie, które kiedyś runęło jak domek z kart. Jego determinacja okaże się godna podziwu, ale czy to wystarczy, by Regina zapomniała o gorącej miłości do Justina? W 3148 odcinku "Barw szczęścia" kobieta będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest gotowa na drugą szansę dla swojego małżeństwa.

Koniec Justina i Reginy! W 3148 odcinku "Barw szczęścia" Czapla nie będzie mogła o nim zapomnieć

Justin nie będzie nawet świadomy tego, że Regina wciąż będzie o nim myśleć. Mimo że we Włoszech ich relacja się zakończy, Regina nie będzie w stanie wymazać go z pamięci. Każde spojrzenie na telefon będzie przypominać jej o wiadomościach, których już nigdy nie dostanie. W 3148 odcinku "Barw szczęścia" zacznie świadomie unikać miejsc, które kojarzą jej się z dawną namiętnością.

Z drugiej strony Franek nie będzie zamierzał się poddawać. Zda obie sprawę, że jego żona przez ostatnie miesiące była zakochana w kimś innym, ale wciąż wierzy, że mają szansę. W 3148 odcinku "Barw szczęścia" będzie chciał dać jej czas i przestrzeń, ale czy Regina rzeczywiście będzie gotowa na powrót do małżeństwa? O tym przekonamy się już wkrótce!