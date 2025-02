Barwy szczęścia, odcinek 3141: Mariusz przyzna się Kasi, że przez niego trafiła do aresztu. Jej odpowiedź go zadziwi

Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin napisze list pożegnalny do Reginy! Wyprowadzi się do Włoch na stałe i zakocha się w tajemniczej Oli?

Barwy szczęścia, odcinek 3141: Aldona sprzymierzy się z Frankiem przeciw Reginie? To dzięki niej Falkowski poleci na Sycylię

„Barwy szczęścia" odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Zaraz po wyjściu z aresztu Mariusz spotkał się z Natalią (Maria Dejmek) w jej kancelarii w sprawie Kasi w serialu "Barwy szczęścia". Liczył na wyjaśnienie, co jej jeszcze może grozić i szansę na to, by się z nią zobaczyć.

Mariuszowi grozi wyrok w serialu „Barwy szczęścia”

Niestety, zakochany i załamany rozłąką z ukochaną, Karpiuk niczego się wówczas właściwie nie dowiedział od Zwoleńskiej. A szans na odwiedzenie Kasi w areszcie nie miał żadnych – nie jest mężem ani rodziną. Ale Natalia przypomniała mu o czymś bardzo ważnym. Mariuszowi wciąż grozi wyrok...

W 3141. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia wreszcie wyzna Mariuszowi miłość

W 3141. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia wreszcie będzie wolna. Mariusz pojedzie po nią do aresztu i przywiezie, szczęśliwą, do stęsknionej za nią rodziny. Będzie się czuł w obowiązku przeprosić ją za to, że przez niego została uwięziona:

- Gdybym nie zacierał śladów i nie kombinował, to nie spędziłabyś tych dwóch miesięcy w areszcie.

Ale zakochana w nim Kasia będzie odmiennego zdania. Według niej wszelkie przeprosiny będą zbędne. To ona weźmie brzemię winy na swoje barki, a jemu powie, że miał dobre zamiary i tylko to się dla niej liczy. Poza tym pobyt w areszcie pozwolił jej zrozumieć ważną rzecz – że go kocha. Wzruszony Mariusz przyzna, że teraz jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.

(cytat za: Swiatseriali.interia.pl)