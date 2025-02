Barwy szczęścia, odcinek 3137: Wielki powrót Łukasza do Szoku! Nie wszyscy będą zachwyceni

Barwy szczęścia, odcinek 3135: Józefina przed ślubem Cezarego wygłosi przemowę o Natalii. Opowie gościom, co sądzi o synowej - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3125: Obrzydliwy Henryk wyśmieje zarzuty Madzi! Wmówi Tomkowi, że wrabia go dla pieniędzy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3135: Ślub Józefiny i Andrzeja! To ona będzie kolejną panną młodą w rodzinie

"Barwy szczęścia" odcinek 3137 – środa, 26.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3137 odcinku „Barw szczęścia” Kornel zarządzi nowe porządki w „Szoku” po przejęciu wydawnictwa od Bondy! Zdradzamy, że gangster zginie w przerażającej strzelaninie, która rozegra się na oczach przerażonych dziennikarzy, w tym także młodej stażystki Ewuni (Gabriela Ziembicka). A z kolei postrzelony Modrzycki będzie walczył o życie w szpitalu.

I w ten sposób redakcja zostanie bez właściciela i redaktora naczelnego, ale wcale nie na długo, gdyż szybko przejmie ją Jezierski, który zaproponuje Sadowskiemu jego dawną posadę. A były naczelny oczywiście ją przyjmie, gdyż po bolesnym rozstaniu z Celiną (Orina Krajewska) zostanie nie tylko bez ukochanej, ale i pracy, bo Brońska go zwolni! Dlatego oczywiście przyjmie propozycję Kornela i już w 3137 odcinku „Barw szczęścia” wróci z powrotem do Szoku”!

Łukasz ponownie redaktorem naczelnym „Szoku” w 3137 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale w 3137 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie to koniec zmian Jezierskiego. Zdradzamy, że nowy właściciel wprowadzi także nowy regulamin, który nie do końca spodoba się wszystkim dziennikarzom, jak i samemu naczelnemu.

Tym bardziej, że Sadowski już pierwszego dnia zaliczy wpadkę, gdy spóźni się do pracy, przez rozpoczęcie roku szkolnego Ksawerego (Bartosz Gruchot), którym pod nieobecność aresztowanej Kasi (Katarzyna Glinka) wciąż będzie musiał się zajmować. A później w 3137 odcinku „Barw szczęścia” będzie tylko gorzej, gdyż Kornel zdecyduje się na kolejne kroki, które wstrząsną wszystkich jeszcze bardziej!

Kolejne szokujące zmiany Kornela w wydawnictwie 3139 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3139 odcinku „Barw szczęścia” nowy właściciel wydawnictwa postawi na kolejne roszady kadrowe i zatrudni kolejną nową osobę! I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Jezierski postawi na Jolę (Małgorzata Potocka), która do tej pory będzie świadczyć swoje usługi w „SezoNovym Restobarze” Ani (Hanna Klepacka) i Brody (Andrzej Michalski)!

A to dlatego, że w 3139 odcinku „Barw szczęścia” dołączy także i do „Szoku”, gdyż Kornel uzna to za konieczne, aby redakcja znów mogła tętnić pozytywną energią po ostatnich tragicznych wydarzeniach, które wstrząsną wszystkimi. Tak samo jak te, które nastąpią i później pod rządami Jezierskiego!