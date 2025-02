Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3137: Łukasz postawi redakcję "Szoku" do pionu! Szybko zaprowadzi nowe porządki - ZDJĘCIA

W 3137 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz Sadowski (Michał Rolnicki) nie będzie miał czasu na zbędne ceregiele. Po tym, jak tragiczna strzelanina w redakcji "Szoku" pochłonęła życie Bondy (Maciej Kosmala), a Błażej Modrzycki (Piotr Ligienza) został poważnie ranny, zapanował chaos. Sadowski wkroczy do akcji i od pierwszych minut swojej pracy narzuci nowe zasady! W 3137 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nikt nie będzie mógł podważyć jego autorytetu, ale jedno jest pewne - jego metody nie wszystkim przypadną do gustu. Szczególnie Kornel Jezierski (Jakub Bohosiewicz) będzie patrzył mu na ręce, a ich pierwsze starcie może być tylko zapowiedzią wielkiej wojny! Zmiany Łukasza będą zwiastować katastrofę? Poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ.