Barwy szczęścia, odcinek 3137: Szokujące wymysły Kornela po przejęciu „Szoku”! Powracający Łukasz postawi mu ultimatum

Barwy szczęścia, odcinek 3131: Zakochany Justin zapewni Reginie wymarzony dom. Ale ona się do niego nie wprowadzi – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3137 – środa, 26.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3137 odcinku „Barw szczęścia” Kornel przedstawi dziennikarzom nowe warunki pracy w redakcji „Szoku”, którą przejmie po śmierci Bondy (Maciej Kosmala). Jezierski nie tylko przywróci na stanowisko redaktora naczelnego Łukasza w miejsce postrzelonego Błażeja (Piotr Ligienza), ale także zaprowadzi swoje porządki, które nie spodobają się wszystkim.

- Co to za bzdury? Sam to wymyśliłeś? - cytuje pytanie Radomira (Łukasz Wójcik) swiatseriali.interia.pl.

- To żadne bzdury. To są sprawdzone metody najlepszych amerykańskich specjalistów – uświadomi go Kornel.

- Ale tu nie ma żadnych konkretów - zauważy Weronika (Maria Świłpa), gdy w 3137 odcinku „Barw szczęścia” przeczyta o ćwiczeniach oddechowym przed każdym lunchem i cotygodniowych warsztatach jogi.

Zaskakujące zmiany Kornela po przejęciu „Szoku” w 3137 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale wtedy w 3137 odcinku „Barw szczęścia” ich dyskusję przerwie Łukasz, który wreszcie zjawi się w pracy, nieco spóźniony przez rozpoczęcie roku szkolnego Ksawerego (Bartosz Gruchot). Jednak i jego nie ominie nowy regulamin, który Kornel natychmiast każe mu przeczytać. Tyle, że i w nim nie uzyska poparcia, gdyż nowy redaktor naczelny „Szoku” zareaguje na niego tak samo jak pozostali pracownicy!

- Dobrze... A teraz zajmijmy się czymś sensownym… Na przykład organizacją pracy w redakcji – zaproponuje Łukasz.

- Właśnie o tym jest mój dokument – zapewni go Jezierski.

W tym momencie w 3137 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz spojrzy na Kornela z politowaniem i da mu jasno do zrozumienia, że jest w dużym błędzie. Ale Jezierski i tak sobie nic z tego nie zrobi.

- Twój dokument jest o stole do ping-ponga, zabawach integracyjnych i wspólnym rysowaniu – zakpi z niego Sadowski.

- I o owocowych czwartkach - wtrąci Branicki.

Sadowski przedstawi Jezierskiemu swoje warunki w 3137 odcinku „Barw szczęścia”!

Chwilę później w 3137 odcinku „Barw szczęścia” dziennikarze już zasiądą do pracy, ale nowy właściciel i tak nie odpuści i nieoczekiwanie zarządzi przerwę na gimnastykę. Kornel poprosi Łukasza, aby zmotywował do niej swoich podwładnych, ale już lekko wyprowadzony z równowagi Sadowski zaproponuje mu zupełnie inne rozwiązanie.

- Chcę ich namówić do ćwiczeń. Dla ich dobra – wyjaśni Kornel.

- To ja mam następującą propozycję. Dla swojego dobra wrócisz do siebie i zajmiesz się finansami – powie stanowczo Łukasz.

Ale na tym w 3137 odcinku „Barw szczęścia” nowy redaktor naczelny „Szoku” nie poprzestanie. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że ma po drugiej stronie równie godnego przeciwnika. Dlatego zaproponuje mu jasny układ!

- Ten twój regulamin da się zastąpić dwoma zdaniami: My robimy swoje, a ty swoje. Każda strona po swojemu – Sadowski postawi sprawę jasno. Ale jak na jego propozycję zareaguje Jezierski? Zdradzamy, że Kornel wcale nie przestanie zaskakiwać! Czy w tej sytuacji Łukasz zdecyduje się ustąpić? Przekonamy się już niebawem!

Barwy szczęścia. Bruno stanie w obronie zboczeńca Henryka! Zacznie grozić Oliwce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.