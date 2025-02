Barwy szczęścia, odcinek 3135: Bolesne rozstanie Agnieszki i Łukasza! Zostawi go i wróci z powrotem do Włocławka

"Barwy szczęścia" odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3135 odcinku „Barw szczęścia” Agnieszka nie będzie mogła już dłużej przebywać na urlopie. I nic dziwnego, gdyż po wspólnych wakacjach z dziećmi i Łukaszem na Mazurach, zostanie jeszcze w Warszawie, gdzie po pierwszej wspólnej nocy z mężem siostry, dalej będzie kontynuować ich gorący romans, który szybko zmieni się w coś więcej!

A to dlatego, że dla niego detektyw zostawi Celinę (Orina Krajewska), która choć ostrzeże przed nim rywalkę, to nie będzie miała na co liczyć. Mimo iż, sprawi, że Agnieszkę ogarną wyrzuty sumienia co do Łukasza, to jednak Sadowski szybko je rozwieje, a Brońska i tak zostanie z niczym, gdyż kochankowie się nie rozstaną. Ale już w 3135 odcinku „Barw szczęścia” zostaną do tego zmuszeni, choć już nie przez Celinę!

Agnieszka będzie musiała wrócić do pracy we Włocławku w 3135 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3135 odcinku „Barw szczęścia” siostra Kasi będzie musiała w końcu wrócić z powrotem do Włocławka, gdzie będzie wzywać ją praca. Podobnie jak Łukasza w Warszawie, gdyż po wyrzuceniu przez Celinę z agencji detektywistycznej, Sadowskiemu uda się ponownie znaleźć zatrudnienie w „Szoku” po śmierci Bondy (Maciej Kosmala) i postrzeleniu Modrzyckiego (Piotr Ligienza).

A wszystko przez to, że wówczas nowym prezesem wydawnictwa zostanie Kornel (Jakub Bohosiewicz), który zdecyduje się z powrotem przywrócić go do pracy, na co były naczelny oczywiście się zgodzi. I stąd w 3135 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie mógł pojechać za kochanką. Tym bardziej, że na miejscu wciąż będą ważyć się losy Kasi, a on wciąż będzie musiał zajmować się Ksawerym (Bartosz Gruchot), który niebawem zacznie nowy rok szkolny!

Łukasz postanowi trwać w związku na odległość z siostrą Kasi w 3135 odcinku „Barw szczęścia”!

I już w 3135 odcinku „Barw szczęścia” zacznie szykować się na bolesne rozstanie z Agnieszką. Ale na szczęście, nie na zawsze, gdyż, mimo niesprzyjających okoliczności, oboje nie będą chcieli kończyć swojego związku i zdecydują się trwać w nim na odległość. Kochankowie postanowią spotykać się na weekendy, a w tygodniu trwać przy swoich obowiązkach we Włocławku i w Warszawie.

Tym bardziej, że będą mieli ku temu podstawy, gdyż swoją pomoc w opiece nad Ksawerym w 3135 odcinku „Barw szczęścia” wciąż będzie gotowy oferować Czesław (Marian Jaskulski) tak, aby para miała czas i dla siebie! A on, żeby mógł wreszcie zacieśnić swoje relacje z rodziną, w czym oczywiście pomoże mu Basia (Sławomira Łozińska)!