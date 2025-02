Barwy szczęścia, odcinek 3132: „Szok” splajtuje! Egzekucja Bondy ujawni wszystkie jego szwindle – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3132 - środa, 19.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dziwni, groźnie wyglądający mężczyźni już od jakiegoś czasu nawiedzali redakcję „Szoku” niepokojąc dziennikarzy. Tuż po tym, jak Błażej poprosił Bondę o podwyżkę, znowu wparowali dwaj nieproszeni goście, ale tym razem wymierzyli z broni do Hieronima, który skrył się za plecami Błażeja. Nie pomogło mu to wcale. Sam zginął, a Modrzycki został przewieziony do szpitala.

Reanimacja Błażeja w 3131. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Błażej poniesie ciężkie obrażenia w rezultacie strzelaniny w redakcji. Straci śledzionę i będzie w śpiączce. Będą przy nim Weronika (Maria Świłpa) i Łukasz (Michał Rolnicki), akurat wtedy, gdy jego stan nagle się pogorszy i trzeba go będzie reanimować.

W 3132. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kornel poinformuje dziennikarzy o bankructwie „Szoku”

W 3132. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kornel zawita do redakcji „Szoku” z hiobowymi wieściami o plajcie:

- Niestety, w budżecie pustki, aż gwiżdże.

- Przecież ostatnio mieliśmy świetne wyniki sprzedaży i reklamowe, chwaliłeś się nimi – przypomni mu zaskoczony Radomir (Łukasz Wójcik) .

- Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Ale Bonda, co on zrobił z pieniędzmi? Ja nie wiem, kontrahenci nie wiedzą, wierzyciele też nie wiedzą, a może wy wiecie...? I tak nie zdołał spłacić wszystkich swoich gangsterskich długów.

- Wiesz to na pewno czy to jakaś twoja kolejna bajeczka? - zapyta ironicznie Radomir.

- Nie obrażaj mnie. Informacje z pierwszej ręki. Proszę – dokumenty finansowe – Kornel wręczy mu teczkę.

- A co do Bondy, nie udawajcie niewiniątek. Wszyscy doskonale wiedzieliście o jego gangsterskim działaniu w półświatku – doda Jezierski zdecydowanym tonem.

- To były niepotwierdzone informacje, plotki. Przecież gdyby to była prawda, to by siedział w więzieniu – zaoponuje naiwnie Radomir.

- Bonda był gangusem, tyle że w garniturze. A teraz, na nasze szczęście, w trumnie. Swoją drogą jestem ciekaw, czy na tę wyjątkową okazję też miał przygotowany garnitur… - zakończy sarkastycznie Kornel.

Czy to już koniec „Szoku”? Czy rzeczywiście tabloid zbankrutuje? Gazeta, która w tylu numerach szkalowała Bruna (Lesław Żurek) i Karolinę (Marta Dąbrowska)?