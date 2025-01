Barwy szczęścia, odcinek 3119: Agnieszka otworzy się przed Łukaszem! Odkryją, jak wiele ich łączy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3125: Kępski zatrzymany przez policję! Nie poniesie kary za to, co zrobił Madzi? ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3119 - piątek, 31.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3119 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka i Łukasz już nieco się rozluźnią na swoim wspólnym wyjeździe z dziećmi na Mazurach. I skupią się już nie tylko na swoich pociechach - Ksawerym (Bartosz Gruchot), Franku (Filip Kruszewski) i Zosi (Gabriela Trawińska), ale i na sobie samych. Tym bardziej, że oboje w 3119 odcinku "Barw szczęścia" będą po sporych przejściach i postanowią szczerze na ten temat porozmawiać. Szczególnie, że poczują się w swoim towarzystwie tak dobrze, że w pełni się przed sobą otworzą.

- Jak sobie dałaś radę po rozwodzie? - zapyta ją Łukasz.

- Ciężko to przeżyłam. Zaskoczył mnie - przyzna Agnieszka.

- Żona dowiaduje się ostatnia… - zauważy Sadowski.

- Długo nie zauważałam kryzysu. Dzieci, praca, tata wtedy trochę chorował... Nie miałam czasu, żeby aktywnie spędzać czas we dwoje… to on zaczął go spędzać z kimś innym - podsumuje smutno siostra Kasi (Katarzyna Glinka).

Podobne doświadczenia połączą Agnieszkę i Łukasza w 3119 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale i mąż Kasi w 3119 odcinku "Barw szczęścia" nie pozostanie jej dłużny. Szczególnie, że w jej historii zobaczy także i samego siebie, co jeszcze mocniej go do niej zbliży.

- Wiem coś o tym… Tylko ja się zatraciłem w pracy - wyjaśni Łukasz.

- Ale Kasia cię nie zdradziła... - przypomni mu Agnieszka.

- Ale już wtedy ciągnęło ją do tego Mariusza… - przyzna równie smutno Sadowski, który w 3119 odcinku "Barw szczęścia" odnajdzie w niej swoją bratnią duszę.

Tak zacznie się związek siostry i męża Kasi w 3119 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że od 3119 odcinka "Barw szczęścia" zacznie spędzać z Agnieszką coraz więcej czasu, a z każdym kolejnym dniem będzie nią coraz bardziej oczarowany! Aż w końcu da jej się uwieść i wyląduje z nią w łóżku! Ale to wcale nie będzie tylko wakacyjna przygoda! A to dlatego, że po wspólnej nocy Łukasz kompletnie straci dla niej głowę i po kryjomu zacznie się z nią spotykać i po powrocie. Aż w końcu w 3126 odcinku "Barw szczęścia" zdecyduje się dla niej zostawić Celinę (Orina Krajewska) i związać się z nią na poważnie!