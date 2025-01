Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3110: Złoty przyłapie Bartosza w swoim domu. Nie daruje Oldze, że się do tego posunęła - ZDJĘCIA

W 3110 odcinku "Barw szczęścia" Złoty (Marcin Perchuć) przyłapie Bartosza (Maciej Nawrocki) we własnym mieszkaniu. Młoda gwiazda skradnie całą uwagę Olgi (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska), która ma za zadanie dopilnować, by chłopak był w dobrej formie i wywiązywał się z obowiązków. To jednak trudne, bo po przykrym rozstaniu z dziewczyną, zachowanie Bartosza może w każdej chwili zaskoczyć. Marek w 3110 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie zachwycony, kiedy zobaczy rywala goszczącego się w domu. Przekroczy granicę.