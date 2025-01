Barwy szczęścia, odcinek 3109: Józefina da popis jadu w sądzie. Nawet w tak ważnym dniu nie odpuści - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3109 - piątek, 17.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3109 odcinku "Barw szczęścia" Sofia i Cezary spotkają się w sądzie. Chodzi o uznanie ojcostwa Rawicza, by mógł oficjalnie figurować w papierach jako tata Czarka. Sprawy potoczą się dość sprawnie, ale najwięcej do powiedzenia będzie miała wyrachowana Józefina. Od dawna marzy, by syn związał się z Sofią i razem wychowywali dziecko. Niestety Rawicz wybrał inną drogę i chce tworzyć przyszłość z Natalią. Zwoleńska także stawi się na korytarzu sądu, by wesprzeć ukochanego. Józefina nie puści tego płazem.

Wredne zagrywki Józefiny w sądzie

Rawiczowa będzie bardzo zadowolona, że syn załatwił formalności i wreszcie oficjalnie uznał Czarka. Pomyśli chyba, że może to zbliży go z Sofią, bo seniorka nawet nie ukrywa faktu, iż nie wspiera związku syna z prawniczką.

- Co tak długo?! Czekamy i czekamy! Mówcie, jak było? - od razu zainteresuje się seniorka, kiedy syn z Sofią wyjdą wreszcie z sali sądowej.

- Dokładnie tak, jak mówiła Natalia. Mieliśmy zrobione testy DNA, wypełniliśmy oświadczenia i cała reszta to była tylko formalność - wyjaśni Rawicz.

- Jaka mądra ta Natalia, naprawdę... Nie trzeba być prawnikiem, żeby to przewidzieć... Też tak mówiłam - rzuci z przekąsem Józefina.

- Tak mamuś, ale ty akurat jesteś tak przewidująca, że daj spokój...

Józefina wbije szpilę Natalii. Z wyższością zaznaczy, że nie są rodziną

To dopiero początek, bo w sądzie w 3109 odcinku "Barw szczęścia" zjawi się także Natalia. Józefina nie przepuści okazji, by ostentacyjne wyrazić zadowolenie z tego, że syn oficjalnie uznał Czarka i są teraz rodziną.

- Czaruś ma teraz oficjalnie tatę... - wycedzi Józefina, by podkreślić Natalii, że Cezary jest bliżej syna, Sofii i jej.

- Ja też się bardzo cieszę, że Czaruś ma oficjalnie tatę. Mamy co świętować - dość fałszywie odpowie Zwoleńska.

- No właśnie! Zapraszam wszystkich na rodzinny obiad. Panią też, to znaczy... ciebie...

- Bardzo dziękuję, ale mam rozprawę - prawniczka daruje sobie zbędne komentarze w stosunku do Józefiny, która będzie pokazywała na każdym kroku, że nie uznaje partnerki syna.

Zdradzamy, że jeszcze tego samego dnia Cezary nie dołączy na obiad z Józefiną, a poczeka aż Natalia skończy pracę. To z nią będzie spędzał czas.