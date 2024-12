Barwy szczęścia, odcinek 3105: Małgorzata pozbędzie się Józefiny z życia Natalii? Wciągnie męża w tajny spisek - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3105 - poniedziałek, 13.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Małgorzata w 3105 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie bezczynnie patrzyła na to, jak Józefina miesza się w sprawy Natalii i Cezarego i knuje coraz bardziej przed zbliżającym się ślubem pary! Oczywiście Rawiczowa ma tylko jeden cel, żeby Cezary rozstał się z Natalią i znów był z Sofią (Valeri Guliaieva), z którą łączy go dziecko, syn Czarek (Tadeusz Łaczkowski). Ale matka Natalii nie dopuści do tego, by przebiegła milionerka, toksyczna Dżo była górą i znów rozdzieliła zakochanych.

Sprytny plan Małgorzaty w 3105 odcinku "Barw szczęścia". Połączy Józefinę z arystokratą?

Ostatnią deską ratunku dla Małgorzaty w 3105 odcinku "Barw szczęścia" będzie arystokrata Andrzej Zastoja-Modelski (Leon Charewicz), który ze swoich tylko powodów ma słabość do Józefiny, któremu wredna Rawiczowa naprawdę się podoba. Niby przypadkiem Marczakowa wpadnie na Modelskiego na polu golfowym i zaprosi go na lunch. Postanowi pomóc mu zdobyć serce Józefiny, skoro jest zaślepiony uczuciem do tak podłej kobiety.

Szczęście Natalii i Cezarego w rękach Marczków w 3105 odcinku "Barw szczęścia"

Wcześniej w 3105 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata namówi Jerzego, by znów umówił się na golfa z Andrzejem. Uprzedzi męża, że w ich rękach jest szczęście Natalii i Cezarego. Bo kiedy uda jej się wyswatać Dżo z Modelskim, to skupi się ona na własnym związku, a zakochanych zostawi w spokoju, nie będzie się wtrącać do ich życia.

Czy Józefina zakocha się w milionerze Andrzeju?

Tym samym w 3105 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata i Jerzy zaczną realizować spisek przeciwko Józefinie. Tylko czy ktoś taki jak ona w ogóle jest zdolna do miłości, będzie w stanie zauroczyć się Andrzejem na tyle, że sprawy Cezarego i Natalii przestaną ją interesować? To się okaże w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" na początku nowego roku.