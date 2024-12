Barwy szczęścia, odcinek 3104: Ewa zostawi Aleksa! Aldona nie wytrzyma ze strachu o syna - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3103: Regina po nocy z Justinem nagle go odsunie! Nie będzie wiedział, co się dzieje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3104 - piątek, 10.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3104 odcinku "Barw szczęścia" Ewa postanowi zakończyć swój związek z Aleksem! Walawska już dłużej nie zniesie presji, którą zacznie odczuwać nie tylko ze strony swojego ukochanego, ale także ich wspólnych przyjaciół - Eweliny (Amelia Listwoń) i Suchego (Jakub Stelmaszczyk), z którymi wybierze się w odwiedziny do chłopaka na wieś. A to dlatego, że gdy Grzelak spróbuje się do niej zbliżyć, to ona znów go odepchnie i zacznie mu okazywać chłód, przez co stanie się przyczynkiem do żartów kolegi, co tylko pogorszy sytuację. Tym bardziej, że Ewa nie będzie gotowa na kolejny krok w związku z Aleksem i jakąkolwiek bliskość ze swoim chłopakiem, mimo iż on już będzie nawet gotowy na swój pierwszy raz. Ale oczywiście Walawska nie będzie chciała o tym nawet słyszeć, gdyż już będzie paraliżować ją każdy dotyk! Dlatego w 3104 odcinku "Barw szczęścia" zadecyduje tak, a nie inaczej!

Aleks załamie się po rozstaniu z Ewą w 3104 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3104 odcinku "Barw szczęścia" Walawska zostawi Grzelaka, o czym powie tylko Ewelinie. Ale wiadomość o ich rozstaniu i tak szybko się rozejdzie i dotrze także do rodziców chłopaka, który kompletnie się załamie! Do tego stopnia, że Aldona zacznie się o niego na poważnie martwić i niestety będzie miała ku temu powody, gdyż syn nie będzie już przypominał dawnego siebie! Dlatego w 3105 odcinku "Barw szczęścia" Grzelakowa umówi się na spotkanie z Umińską (Monika Dryl), aby porozmawiać z nią o rozstaniu dzieciaków. Z kolei Aleks w tym samym czasie zacznie śledzić swoją byłą dziewczynę, o czym początkowo nikt nie będzie miał pojęcia. Ale do do czasu!

Grzelakowie dokonają przerażającego odkrycia o synu w 3108 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3105 odcinku "Barw szczęścia" Alicja zaoferuje Aldonie swoje wsparcie i zgodzi się porozmawiać z Ewą, która zacznie mieć pierwsze wyrzuty sumienia. Tym bardziej, że Umińska opowie jej o tym, jak młody Grzelak źle zniósł ich rozstanie, przez co dziewczyna poczuje się wina. Szczególnie, że z synem Grzelaków będzie już naprawdę bardzo źle. Do tego stopnia, że zacznie się o niego martwić już nie tylko Aldona, ale także i Borys (Jakub Wieczorek)! A zwłaszcza, gdy w 3108 odcinku "Barw szczęścia" odkryją, że Aleks już do reszty zwariował, gdyż w końcu przyłapią go na tym, jak nie tylko obserwuje, ale także robi Walawskiej zdjęcia z ukrycia. I aż nie będą mogli w to uwierzyć, co się z nim stało!