Barwy szczęścia, odcinek 3101: Kasia i Mariusz wrócą w miejsce wypadku. Nie znajdą ciała ofiary ani żadnych śladów - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3101 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wypadek Kasi w 3101 odcinku "Barw szczęścia" wzbudzi niepokój Mariusza, bo kiedy zobaczy ukochaną po jej po powrocie do domu aż zblednie z przerażenia. Roztrzęsiona Kasia nie zdoła wyjaśnić Karpiukowi, co się stało, gdy doszło do wypadku. Przez nieuwagę nie patrzyła na drogę, chociaż jechała w nocy przy ograniczonej widoczności. W chwili wypadku chwyciła też za telefon, bo dostała wiadomość od Mariusza...

Mariusz nie znajdzie śladów wypadku Kasi w 3101 odcinku "Barw szczęścia"

By uspokoić Kasię w 3101 odcinku "Barw szczęścia" rolnik wróci z nią na miejsce tragedii. Przekonany o tym, że nawet jeśli w coś uderzyła, to było to jakieś dziwne zwierzę, najpewniej sarna. - Kochanie, ty jesteś pewna, że to jest to miejsce?

- Tak, jestem pewna. To było to drzewo. Pamiętam dokładanie...

- Wiesz, bo 100 metrów w jedną albo w drugą ma znaczenie

- Ja pamiętam dokładnie, że to było tutaj. Na pewno...

- Tylko, że tutaj nie ma żadnych śladów - Mariusz rozejrzy się uważnie, ale nic nie zauważy.

- Ale na pewno w coś uderzyłam. Przecież poczułam i słyszałam zresztą... Ledwo utrzymałam kierownicę. Poza tym przecież widzisz, że jest błotnik i lampa zbita...

- Tak, pewnie uderzyłaś w jakieś zwierzę. Ja tu przyjadę jak będzie jasno, w dzień... Poszukam czegoś. Chodź, jedziemy...

Barwy szczęścia. Kasia wróci na miejsce wypadku! Stefaniak nastawi Sonię przeciwko Dominice Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mariusz i Kasia w 3101 odcinku "Barw szczęścia" nie zawiadomią policji o wypadku

Następnego ranka w 3101 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz przyjrzy się bliżej uszkodzeniom samochodu i odetchnie z ulgą. Bo gdyby Kasia potrąciła jakieś duże zwierzę, auto byłoby bardziej zniszczone. Poza tym ofiara musiała uciec, a to oznacza, że nie była poważnie ranna. Dlatego nie zawiadomią policji.

- Powiem ci, że w świetle dziennym to aż tak źle nie wygląda. Wydawało się w nocy, że szkody będą większe...

- Jaki to był huk! Chyba trzeba będzie zadzwonić do ubezpieczalni?

- Zadzwonię... A po weekendzie oddam samochód do mechanika...

- Byle to szybko zrobili...- Zrobią. Mam taki zaprzyjaźniony warsztat. Zrobią raz dwa - zapewni Karpiuk.

- Przepraszam cię, że ci narobiłam kłopotu...- Ale skarbie, tutaj w lasach jest pełno zwierzyny. Co chwilę jest jakiś wypadek... A poza tym to jest moja wina, nie powinienem ci wysyłać SMS-ów. Prowadzisz samochód, a ja ci SMS-y wysyłam!- To ja nie powinnam odbierać telefonu. Albo powinnam się zatrzymać. Tak mi szkoda tego zwierzaka...- Chodź tu, moje wrażliwe serduszko... - Mariusz w 3101 odcinku "Barw szczęścia" ani przez chwilę nie da Kasi odczuć, że wini ją za ten "niegroźny" wypadek.

Rower Szymańskiego odnaleziony w 3101 odcinku "Barw szczęścia" w pobliżu miejsca wypadku Kasi

W ciągu dnia Mariusza ogarnie jednak przerażenie, bo jedna z sąsiadek z Brzezin, Borowska (Dorota Piasecka), znajdzie w pobliżu rower należący do Szymańskiego (Jacek Grondowy), miejscowego pijaka. Żadne z nich nie będzie jednak miało wieści o tym, co się stało z Szymańskim.